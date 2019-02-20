جاءت دعوة د. أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة بلم الشمل بين إدارة وجماهير الزمالك والأهلى وجماهير الاهلي، والمصرى وبقية الجماهير المصرية فى محلها وتوقيتها، إن نبذ الخلافات والتنحى عن العصبية والمشاجرات التى أدت لاحتقان بين الجماهير وإيقاع الفتنة بين المسئولين بات ضروريا، خاصة أننا كدولة نحتاج لكل جماهير مصر لتشجيع منتخبنا الوطنى خلال مشواره ببطولة الأمم الأفريقية التى ستنظمها مصر فى يونيو المقبل. أطالب بأن يكون لم الشمل بمسك اللسان عن القذف والسباب، وأن يكون هناك اقتناع لدى المسئولين بالأندية والاتحادات أنهم بشر يصيبون ويخطئون، وأنهم ليسوا فوق القانون ولاهم على رأسهم ريشة يتميزون بها عن غيرهم من الزملاء بنفس المجال.. نتمنى من الجميع ان يتصافح ويتصالح ويتغاضى عن الصغائر ويترفع عن القيل والقال وكثرة الكلام وإيقاع الفتن بين الناس، كما نتمنى ان يكون لم الشمل مع الإعلام بكل فروعه، فهو اول من يشعل فتيل النيران مع ان دوره هو التهدئة!

> أثلجت صدرى نتائج أبطال سباحة الزعانف بالنادى الأوليمبى بقيادة مديرهم الكفء أسامة جابر الذى يلقى حبا كبيرا من الجميع فى مقدمتهم مجلس الإدارة برئاسة طارق السيد ومبروك نجاح بطولة منطقتى السباحة بقيادة طارق الوكيل، ومنطقة سباحة الغوص والإنقاذ بقيادة اللواء عبدالسلام محمد.. شفاه الله وعقبال نادى سموحة الذى تتدهور نتائجه على يد المدير الفنى للسباحة واسألوا أولياء الامور!

> الزمالك مازال الأفضل بالدورى المحلى ويليه الاهلى ومن بعدهما بيراميدز عقبال منافسة إنبى والمقاصة وسموحة والاتحاد والمصرى وحرس الحدود.



*نقلاً عن الأهرام المصرية