مراكز اتحاد الكرة

قبل أيام تابعنا خبر اتحاد الكرة بخصوص دوري المناطق أو مراكز تدريب الاتحاد لاكتشاف المواهب وتطويرها، وهي فكرة جيدة جدا بدات في الفترة الآخيرة مع المجلس السابق لاتحاد الكرة، واعتقد أنها جاءت بفكرة من بلحسن ملوش مدير الادارة الفنية سابقا وبمعاونة المدرب راشد عامر.

فكرة دوري المناطق ومراكز تدريب اتحاد الكرة تحتاج إلى جهود مضاعفة من مجلس إدارة الاتحاد، لأن مثل هذا العمل يحتاج إلى مبالغ كبيرة حتى يتسنى للقائمين على أمره تنفيذ كافة الخطط الممكنة من معسكرات خارجية وتجارب دولية.

الفكرة ايجابية لأن عمل الأندية مع المواهب ضعيف جدا، وهناك اسماء كتيرة كان يمكن أن تتطور لكنها اصطدمت بالواقع المرير للعديد من الأندية على مستوى التعامل وحتى الفكر الذي ينتهج مع الناشئين والبراعم.

لكن ما يعاب مراكز تدريب اتحاد القدم، أن المدربين القائمين على امرها ليس من اصحاب الخبرة مع كامل الاحترام لهم، ولابد من الاستعانة بخبير وتجارب خارجية حتى تطبق بشكل أفضل، لأن هؤلاء اللاعبين من المفترض أن يكونوا مستقبل اللعبة.

أتمنى أن تتطور فكرة المراكز بحيث تصبح أكاديمية كاملة تابعة لاتحاد الكرة، وتعمل بكل احترافية لاسيما وأن هناك مبنى داخل الاتحاد يمكن الاستفادة منه، بجانب العمل على ابتعاث اللاعبين والمدربين إلى الخارج وخوض فترات معايشة طويلة.

لأن فترات المعايشة والتجارب الخارجية هي السبيل للخروج من الفشل الذي نعاني منه، وتتيح للاعب معرفة كرة القدم بطريقة أفضل وتطور من فكره اتجاه اللعبة وسينعكس ذلك على المنتخبات، لأن اللعب مع لاعبين محليين في دوري المناطق وخوض تجارب دولية من فترة الى أخرى، هو ذات العمل الذي كان يطبق مع الأجيال الحالية التي وصلت إلى مرحلة لم تتمكن فيها من التطور بسبب "العقلية".

*نقلا عن الرؤية الإماراتية