◘ عامل السن قد لايكون عائقا لبعض اللاعبين في الموسم الكروي الحالي،فصلاح أمين (37 عاما)مهاجم النجوم الصاعد للاضواء أثبت انه لايتأثر علي الاطلاق بفارق السن حيث سجل حتي الآن 9 أهداف وكان هدفه الأول في شباك الزمالك، كما واصل حسام باولو مهاجم الداخلية (35 عاما) تألقه في المسابقة حيث أحرز 10 أهداف ونفس العدد سجله أيضا أحمد علي (32 عاما) مهاجم المقاولون العرب لينجحوا في خطف الأضواء، وأثبت كل منهم ان عامل السن قد لايكون سبباً علي الاطلاق للتألق من عدمه في الدوري المحلي.

◘ مهمة الاتحاد السكندري أمام الهلال السعودي في لقاء العودة بينهما في ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية أصبحت ثقيلة بعدما تلقي الفريق هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بالسعودية، حيث أدي الهدف الأول الذي احرزه الهلال من خطأ فادح لهاني سليمان الحارس من تسديدة من منتصف الملعب إلي فتح شهية لاعبي الهلال ليسجلوا بعده الهدفين الثاني والثالث خلال الشوط الأول، كما أن هناك أخطاء فادحة في التشكيل الذي لعب به حلمي طولان المدير الفني للاتحاد، بعدما لعب منذ البداية بعمار حمدي وترك رزاق سيسيه علي دكة البدلاء كما لعبت خبرة لاعبي الهلال دوراً كبيراً في حسم مباراة الذهاب لصالحهم.

◘الحرب الكلامية مازالت مستمرة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي بعدما حددت لجنة الحكام بالجبلاية 5 حكام من ايطاليا واليونان وبلجيكا والبرتغال وسويسرا لاختيار أحدهم لادارة مباراة بيراميدز والأهلي في ثمن نهائي بطولة كأس مصر بعدما تجاهلت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح رفض الأهلي خوض مباراة الكأس بعدما تمسك الأحمر في بيانه بلعب المباراة في مسابقة الدوري كما كان مقررا حسب الجداول التي أرسلت للأندية قبل اعتراض بيراميدز، ولم يذكر الأهلي حتي الآن صراحة اللعب أم الانسحاب.



*نقلاً عن الأهرام المصرية