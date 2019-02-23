تحديات الجبلاية

تمر الكرة المصرية بأزمة عنيفة هذه الايام وخلال المرحلة الاهم قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية علي الاراضي المصرية .. ويبدو ان الازمة الآن ستكون بمثابة تهديد للكرة المصرية بعد اندلاع حرب المناوشات والتحديات بين الاهلي واتحاد الكرة واعلان القرارات المبالغ فيها بعدم لعب مباراة الكأس وتهديد الاتحاد بابعاد الاهلي من البطولات المقبلة بل وصل الامر بالتهديد بعدم تجديد رخصة النادي للمشاركة في البطولات الافريقية المقبلة .

بالطبع امور غاية الخطورة ستزيد من اشتعال الاحتقان بين الاندية والجماهير واتحاد الكرة ولابد من ايقاف فتيل الاثارة والنزاع مبكرا قبل ان تنفجر قنبلة الخلاف التي لا يرغب احد في انفجارها.

الازمة ياسادة خلقها اتحاد الكرة خاصة بعدم كشف الامور مبكرا وايقاف الفوضي التي يخلقها البعض متعمدا وقاصدا كنوع من الاثارة وكنت اتمني ان يخرج علينا اتحاد الكرة بمجوعة من التصريحات الهامة التي تؤكد الشفافية والمصداقية بدلا من اعلانها من خلال اعضاء مجلس ادارة الاتحاد عبر الفضائيات التي اصبحت هي الجهة الرسمية والحصرية لاعلان القرارات من اجل ترضية قناة فقط لتحقيق المكاسب برعايتها للاتحاد وضخ الاموال من اجل استمرار الحياة المادية.

عفوا المواجهة والجلسات الحكيمة لابد ان يكون لها الاهتمام الكبير ولم الشمل بدلا من الايماءات والتلميحات والتهديدات التي ليس لها مكان بيننا الآن.

وعفوا يا جبلاية لابد من قراءة لائحتكم اولا واعلان القرارات بعد التأكد من صحتها وامكانية تنفيذها دون تعديلات او مجاملة لنادي علي آخر فالاهلي ليس صغيرا ولا اتحاد الكرة كذلك كلاهما يسيران في نفس القارب ومعهم بالتأكيد نادي الزمالك للوصول الي بر الامان.

علي العموم الاهلي لم ينسحب من بطولة الكأس ولم يقدم ورقة خطية او فاكسا للاتحاد بهذا المعني والتصريحات التي اصدرتها الجبلاية باعتبار الاهلي منسحبا لم تكن رسمية واذا كانت هناك مقدرة علي اعلان ذلك رسميا فالتحدي سيكون عنوان المرحلة المقبلة خاصة وان الجميع سيرفض اية قرارات خاطئة ولسنا في حاجة لها.

اجتماع الجمعية العمومية اليوم رهان وتحدي بين الغلابة واهل السبنسة والمظاليم وسنري من يفوز بهذا الرهان في التحدي امام الجبلاية.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية