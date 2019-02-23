كأس الغالي.. سماوي رفاعي

ما أجمله من يوم 21/‏2/‏2019.. ما أجمله من إنجاز.. ما أجمله من نهائي استثناني بكرنفال غير مسبوق.. ما أجملها من بطولة غالية لرفاع العز ستدون للتاريخ.. ما اجملها من كأس غالية لا توصف.. حيث من خلالها حقق نادي الرفاع ما يريده من طموح بصبر لا يصبر عليه الا الاوفياء.. وبالتالي انتزع لقب (أغلى الكؤوس) بعد فوزه على الحد الكبير والعنيد 2/‏1 في المباراة النهائية التي جرت أمس الاول على استاد البحرين الوطني بحضور وتشريف سامٍ لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي توج الفريقين بالكأس والميداليات الذهبية والفضية.

بأمانة وبكل وضوح يجب عدم نسيان من هو وراء هذا الانجاز الذي تحقق لكتيبة أسود الحنينية وهو شخص يدعى القائد الشيخ عبدالله بن خالد وعضيده سمو الشيخ خليفة بن علي وعلي عاشور المدرب الطموح الرائع الكبير، صاحب الانجازات التي لا تتكرر.. الذي أثبت يومًا بعد يوم انه مدرب من طينة الكبار يجيد التحدي وترك عمله للذي هو من يتحدث عنه!! (كما لا يفوتنا ايضا بجانبهم الاشادة بأعضاء مجلس الإدارة والاجهزة الفنية والادارية المساعدة لهما واللاعبين الأبطال) والمجهولين في الخفاء ومن يضحون بوقتهم وجهدهم وأموالهم في سبيل رفعة هذا الصرح (ونقدم لهم التهنئة على هذا الإنجاز الكبير).

نورت الملعب يا حمد الخير

نرفع خالص الشكر والامتنان إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى، حيث ان حضوره للمباراة النهائية على كأس جلالته وتتويج الفائزين يعتبر بمثابة وسام فخر واعتزاز لكل الرياضيين وحافز من أجل بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالرياضة الرياضة البحرينية من أجل تحقيقها المزيد من النجاحات في المستقبل.

جمور يثير الإعجاب

أدهشني وأثار إعجابي جمهور الرفاع بقيادة المخلص أحمد عبدالله بمساندته للفريق طوال المباراة ما كان الداعم الأساسي للأبطال في تحقيق البطولة الغالية.

ما أجملك يا قناة البحرين الرياضية

ما أجمل قناة البحرين الرياضية للبحرين وقيادتها ورياضتها (وهذا ليس بغريب عليهم رغم إمكانياتهم، فالصراحة كل عام يبهرونا بعملهم الرائع الراقي جدًا تجاه نهائي أغلى الكؤوس (فتحيةُ تقدير وشكر من قلبي المحب نيابة عن الرياضيين البحرينيين لرئيستها والطاقم المتميز بها).



*نقلاً عن الأيام البحرينية