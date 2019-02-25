لا اخفي سعادتي بعد اكتشافي سر صمت الجبلاية المطبق خلال الازمات العاصفة التي شهدها الوسط الكروي وما زال يشهدها .. فقد كان هناك ما هو اهم من اي مشاكل تهدد مسابقة الدوري بل واشاعة الغائهاپ وحالة التنمر بين جماهير القمة أو حتي ازمات التحكيم والحكام فقد اتضح انهم انشغلوا بالاعداد والتجهيز لجمعية عمومية من اجل تمرير قرار الـ 8 سنوات ونسوا في "زحمة الطبخة "ابلاغ الاندية اعضاء الجمعية بجدول الاعمال .

بعيدا عن قرار الـ 8 سنوات واثاره الجانبية علي سياسة الكرة المصرية هناك ما هو اخطر .. قرار تم تمريرةپ بسلاسة غير منطقية بالمرة عندما دسوا في الزحمة القرار الخاصپ بضم اندية القسم الثالث للجمعية العمومية للاتحاد ليرتفع عدد اعضاء الجمعية لاكثر من 350 عضوا وربما يصل عدد اعضاء الجمعية لـ400 عضو عامل لتكون اكبر جمعية عمومية لاتحاد كروي علي مستوي العالم..بل والباب مفتوح للقسم الرابع والعدد سيكون في الليمون كما نقول في امثالنا الشعبية.

وللتذكرة والذكري في عام 2004 كان الزميل الكابتن عصام عبد المنعم رئيسا لاتحاد الكرة بالتعيين ..وقام بأكبر حركة اصلاح اداري في تاريخ الاتحاد حيث تم تشكيل لجنة بهدف وضع لائحة للنظام الاساس ووضع المواصفات والاسس الخاصة بالاندية التي لها الحق في عضوية الجمعية العمومية.

المفاجأة ان من انطبق عليه المواصفات 60 ناديا فقط ولنتخيل جميعا اذا تم الالتزام بهذا العدد كيف سيكون شكل الجمعية وقوتها في ادارة شئون اللعبة الشعبية واختيار مجلس ادارة يمثلهم بمنتهي النزاهة والاحترام بعيدا عن الاساليب البالية والقديمة والتي ما زالت سارية للتعامل بها في كل انتخابات كروية حتي يومنا هذا ؟!!

لن اعترض علي لائحة الـ 8 سنوات ولكن قرار ضم القسم الثالث او دكاكين القسم الثالث طبقا للامكانات المادية والرياضية .. سنكتشف ان هذا القرار بالفعل له هدف واحد فقط .. هو توسيع القاعدة الانتخابية وزيادتها لضمان استمرار هذا المجلس مدي الحياة .

ما يحدث بالفعل هو ترجمة حقيقية للسقوط وتنفيذ أجندات قديمة ساهمت في تخلفنا الكروي لسنوات طويلة بالاعتماد علي اصوات الجمعية العمومية واتصور ان القرار الخاص بالقسم الثالث هو كارثة علي مستقبل الكرة المصرية.. وللاسف لاادري كيف وافق الكرويون من نجوم اللعبة في هذا المجلس علي هذا القرار ؟!

بصراحة لابد من تدخل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لبحث تداعيات وتوابع هذا القرار علي اللعبة الشعبية لانهم في الجبلاية نسوا اننا نستعد لاستضافة امم افريقيا بعد اربعة شهور وهم يريدون العودة باللعبة الشعبية للوراء اكثر من 40 سنة والمطلوب تشكيل لجنة من الخبراء المخلصين للعبة لبحث اثار هذا القرار علي الاتحاد واللعبة.

*نقلا عن الجمهورية المصرية