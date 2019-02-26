منضدة في حجرة المدرب

من أجل احسن تنظيم لبطولة أفريقيا القادمة بعد ثلاثة أشهر فقط هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء شخصيا الرياضي القديم الدكتور مصطفي مدبولي وهناك اللجنة المنظمة بفروعها المختلفة من أجل كل فروع البطولة من ملاعب علي أعلي مستوي و اتصالات علي احدث تكنولوجيا بأسرع ما يمكن لنقل الاخبار والصور ايضا خصوصا عقب المباريات ثم طبع تذاكر كل مباراة بعيدا عن التزوير واعطاء كل فريق حقه في التذاكر وطبع كارنيهات الدورة وتوزيعها علي الاعلام بكل صوره لكل فريق هناك أمور في منتهي الاهمية مثل المواصلات السريعة والاقامة المريحة ومكان خاص للحكام بعيدا عن الفرق واختيار "جيش" من الشباب والشابات يجيدون اللغات المختلفة للفرق لمرافقة كل فريق بأكثر من سيارة وأوتوبيس الموضوع مش سهل ابدا ثم لجنة إعلامية لعمل نشرات يومية تحمل اخبار وصور احداث البطولة وهناك دور للسياحة في الترفيه عن هذا الجيش البشري القادم من كل انحاء افريقيا مثل هذه البطولات تعمل لنا دعاية في كل انحاء القارة تعجز عنها كل سفاراتنا في أفريقيا.

***

المفروض حينما يحضر مدرب عالمي لبلد ليس لديه معلومات عن لاعبيها يحضر منضدة كبيرة بتاعة الرسامين يضع عليها خريطة نصف ملعب ليضع اسماء من اختارهم خمس أو ست غير حراس مرمي مثلا ويكتبهم بجوار رسم المرمي وهكذا باقي المراكز الاسماء قابلة للتغيير في المباريات الحبية قبل البطولة ومساعدوه يستمرون في مراقبة المختارين سرا وهناك فيديوهات لمباريات الخارج التي يشترك فيها لاعبونا تبدأ البطولة وهو دارس كل لاعب وكل طريقة لعب.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية