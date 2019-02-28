أرضية ثابتة

نأمل أن نركز في التغييرات القادمة التي من المفترض أن تكون في اتحاد الكرة على تكوين أرضية صلبة، بحيث تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم ومستقبلية على المدى البعيد، مبنية وفقاً للواقع الملموس، وليست أحلاماً لا يمكن الوصول إليها، وموضوعة من قبل خبرات يجب أن نستعين بها من أجل تنفيذها بالشكل المطلوب بدلاً من الحالة العشوائية التي نتعامل بها حالياً مع كرة القدم.



تضررنا لسنوات عدة جراء عدم وجود خطة محددة يعمل عليها الاتحاد، واعتدنا على خطط جديدة كل أربعة أعوام بناء على أهواء مجالس الإدارات، ولذلك كان الفشل ملازماً لكرة القدم مدة طويلة، وكان هو العنوان الأبرز لنا دوماً في كل المحافل.



الأمر يحتاج إلى عمل حقيقي، مثلما يحدث في معظم الدول التي تطورت على مستوى اللعبة، ولن أذهب بعيداً إلى أوروبا، بل إلى دول كانت خلفنا في كرة القدم بالقارة الآسيوية، لذلك لابد من مراجعة السلبيات التي لا تحصى ولا تعد، والوقوف عليها، والبدء من الصفر. ولا أجد مشكلة في أن نبدأ من جديد، لأننا لم نتخط مرحلة الصفر من الأساس، إلا على مستوى الصرف البذخي بلا فائدة.



من غير الممكن أن تُبنى أحلام وطموحات شعب كامل بناء على رغبات شخصية تتجدد وتتحول كل أربعة أعوام، ولا يمكن أن نستمر في العمل بهذه الطريقة «الهمجية».



نأمل أن نستفيد من النماذج الموجودة في شتى بقاع الأرض بأن تكون الأنظمة والخطط والاستراتيجية الثابتة والمواكبة للزمن هي التي تدير عمل الاتحاد، وأن يظل دور أعضاء الإدارة تنفيذياً لا غير.



لكن.. نعلم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه، طالما أننا نتعامل مع كرة القدم باعتبارها هواية وفترة لتقضية الوقت والظهور الإعلامي وكسب الرصيد على المستوى الشخصي، وتحقيق فوائد عدة إذا ما ضرب الحظ وتحقق إنجاز على مستوى بطولات خليجي أو المراحل السنية، فهذا ما اعتدنا عليه خلال السنوات الطويلة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية