رسالة المحبة

** لخص سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي كل المعاني المعبرة عن مكان ومكانة دولة الإمارات في المنظومة العالمية، بتصريحاته التي أطلقها مؤخراً بمناسبة انطلاقة النسخة الأولى من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، حيث اختزل سموه ببلاغة جميلة الدور الذي تلعبه الرياضة لدعم رؤية الإمارات، وفي الوقت نفسه كيف يرى العالم الإمارات، فهي كما قال سموه «رسالة محبة» من الإمارات إلى العالم والعكس.

** والرسالة كما قال سموه تحمل في سطورها السلام والتسامح والمودة، وتمد عبرها جسور الصداقة والتعاون والسعادة مع شعوب العالم من خلال التنافس الشريف بين 20 فريقاً يمثلون خمس قارات، كما أن الحدث يؤكد ريادة الدولة في المنطقة والعالم، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها في المنظومة الدولية كحاضنة للبطولات العالمية والمنافسات الرياضية الكبيرة، حيث كانت أرض الدولة مستضيفة لبطولة كأس آسيا قبل أسابيع قليلة بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة، ومن بعد الطواف العالمي للدراجات ستكون بعد أيام على موعد مع احتضان الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في العاصمة الجميلة أبوظبي بمشاركة 7 آلاف رياضي ينتسبون لأكثر من 170 دولة.

** وتوقف سموه عند الحدث العالمي الذي فتح نافذة كبيرة على معالم الدولة، بوصفه حلقة ضمن حلقات على مدار الأيام والشهور والأعوام للتواصل مع شعوب العالم، وأشار إلى أن عدسات التليفزيونات العالمية ستتابع منافسات الطواف وتنقل إلى العالم صوراً حية لجمال وروعة الوطن بصحاريه وجباله ومدنه ومنشآته السياحية الفريدة التي تجمع بين الحداثة وروعة التصميم وبين هويتها الوطنية وتراثها الغني.

** وبحس سموه الرياضي العالي، لم يفوت الفرصة فوجه رسالة أخرى مباشرة لكل أفراد المجتمع لممارسة رياضة الدراجات الهوائية باعتبارها من أهم الرياضات وأكثرها فائدة، مؤكداً أن تنظيم الطواف سنوياً سيكرس عند الأجيال الجديدة ثقافة الحياة الرياضية بوجه عام.

ولنا أن نستدرك في هذه المناسبة كل المبادرات المجتمعية الرائدة التي أطلقها سموه لدعم اللياقة البدنية وإشاعة السعادة والطاقة الإيجابية من خلال ممارسة الرياضة، حيث شملت من خلال مجالاتها المتنوعة كل شرائح المجتمع من الموظفين في دورة الألعاب الحكومية وبطولة الشركات، إلى الرياضيين المحترفين والهواة في تحدي اللياقة ودورة «ناس» الرمضانية.

وأخيراً وليس آخراً، يبقى أن سموه قدوة ومثل لكل الرياضيين بما يتمتع به من مهارات وإمكانات وقدرات.

*نقلا عن الخليج الإماراتية