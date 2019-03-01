مبروك الرفاع

وعادت البسمة من جديد للرفاع والرفاعية من عشاق ومحبي هذا النادي العريق بعد غياب أمتد الى تسع سنوات هي طويلة في عمر انجازات الرفاع الحديثة التي شهدت العديد من البطولات التي حققها النادي ومشاركتة الاولى في بطولة اندية مجلس التعاون الخليجي للابطال عام 1982.

السعادة غمرت ابناء وعشاق النادي الذي طالما اصابتهم الصدامات التي ادت لانحسار عدد كبير منهم من الحضور والتواجد وتقديم الدعم للنادي في عصر الرئيس الحالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الذي طالما تمنى ابو رفاع ان يحققها لهذا النادي ويؤكد من خلالها مكانة الرفاع في تاريخ كرة القدم البحرينية.

ان اصرار مجلس الادارة بقيادة بورفاع ونائبة الشيخ خليفة بن علي آل خليفة واخوانهم اعضاء مجلس الادارة استطاع ان يتحول الى التواجد في منصة التتويج واستلام اغلى الكؤوس من جلالته الملك المفدى حفظة الله.

وقد شهدت هذه البطولة تسجيل مدرب وطني اخر في سجله الشخصي حيث تمكن المدرب علي عاشور من تحقيق ثاني بطولة على التوالي مع فريقين مختلفين ليؤكد مكانة المدرب الوطني في تاريخ الكأس الغالية.

وكان لثقة مجلس الادارة والجهازين الفني والاداري ولاعبي الفريق الذين حملوا الراية واستطاعوا رفعها واعادة البسمة لجماهير النادي وعشاقه.

تحية تقدير واعتزاز نرفعها لمجلس الادارة وكافة المنتسبين للسماوي هذا الانجاز متمنين ان يستمر النادي في المنافسة وتحقيق البطولات.

قمة الرياضة

خطوة ايجابية جديدة بدأها وزير الشباب والرياضة ايمن بن توفيق المؤيد في اقامة ندوات «قمة الرياضة» التي شهدت العديد من المحاور والحرص والتواجد فيها من العديد من الشخصيات الرياضية التي قدمت اراءها واسهمت في طرح العديد من الامور على الرغم من قناعتي بان مناقشة هذه الامور سبق ان طرحت وتواجدت في الميادين الرياضية الا ان تحريكها من الممكن ان يفيدنا في السعي لرفع وتطوير مستوى الرياضة ومواكبة ما نتطلع اليه جميعا من طموحات مع توجيهات رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.. شكرا من الاعماق لهذه المبادرة التي نتمنى ان تتكل بالنجاح والتوفيق.

*نقلا عن الأيام البحرينية