أجيري واختياراته



من حق الجهاز الفني للمنتخب أن يختار من يراه مناسباً لأنه في النهاية هو الذي سيحاسب في نهاية المشوار سواء بالاستمرار لنجاحه أو الاقالة لفشله وبالتالي لابد أن يحصل علي فرصته كاملة لتجربة الجميع قبل الوصول للتشكيل والقائمة المناسبة لخوض بطولة الأمم الافريقية في يونيو القادم بمصر.

وبالتأكيد هناك لغط كبير في الشارع المصري حول القائمة التي أعلنها الجهاز الفني بقياة أجيري وثار حولها جدل طويل سواء علي مستوي النقاد والخبراء أو الجماهير وهناك علامات استفهام حول اختياراتهم للبعض لعدم مشاركتهم مع أنديتهم أو المشاركة قليلا واستبعاد آخرين ظهروا بشكل مميز خاصة أن هذا المعسكر المقرر من 18 مارس هو الاخير قبل المعسكر الاخير للبطولة وهذا المعسكر سيشهد اقامة مباراتين سواء مع النيجر في الجولة الاخيرة لتصفيات الامم الافريقية وبعدها نيجيريا وبالتالي الكل يتساءل متي سيجرب اللاعبين؟

وكلها تساؤلات مقبولة ولكن لم يستمع احد لوجهة نظر اجيري والمؤكد انه أقدر بالرد والدفاع عن اختياراته التي من المؤكد أنها راعت بعض الامور ومن بينها اعطاء راحة لبعض النجوم أمثال محمد صلاح وأحمد حجازي أو بعض المصابين مثل محمد الشناوي وغيره أو لتجربة آخرين قبل اتخاذ القرار النهائي للقائمة مع إعطاء نفسه فرصة لمراجعة الموقف بالنسبة لبعض اللاعبين كبار السن وفي مقدمتهم عبدالله السعيد لتحديد الموقف النهائي بانضامهم من عدمه في ظل حرص أجيري علي النزول بمعدلات الاعمار السنية خاصة أنه ينظر للامام وإلي تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستحتاج لمعدلات اعمار سنية صغيرة تستطيع ان تواصل المشوار للوصول للمطلوب.

ولكن المستجدات التي حدثت أن البطولة الأفريقية جاءت لمصر وبالتالي الهدف تغير واصبح ليس مجرد المنافسة أوتحقيق مركز متقدم بل بدأ حلم الجميع أن نحصد اللقب وسط ملعبنا وجماهيرنا وبالتالي زاد الضغط علي الجهاز الفني المطالب وبسرعة أن يغير استراتيجي وان يركز علي المنافسة بقوة لحصد اللقب وبالتالي في تصوري أنه سيركز خلال هذه المرحلة علي تجربة عدد من اللاعبين لتحديد استمرارهم من عدمه علي أن يكون المعسكر الاخير قبل البطولة باسبوعين تقريبا شاملاً الافضل ممن لم ينضم لهذا المعسكر أو من يثبت وجوده وخاصة أنه يتابع باستمرار مباريات الدوري وكذلك الدوريات بالعالم التي تضم اللاعبين المصريين وسيتجاوز عن حكاية الاعمار السنية اذا اثبت اي لاعب كفاءته علي أن يعيد حساباته من جديد لتصفيات كأس العالم بعد البطولة الأفريقية وهو أمر مطلوب بحيث يتعامل مع كل بطولة بشكل منفصل والسبب أن بطولة الامم الافريقية في مصر وهو أمر لابد أن يكون له حساباته وأن نكون في النهائي إن شاء الله ونحقق اللقب لتكتمل منظومة النجاح خاصة أنه من المؤكد أن البطولة ستشهد نجاحاً كبيراً في كافة الامور التنظيمية وخلافه ويتبقي حصد اللقب.

لهذا يجب أن نتجاوز مرحلة الاختيارات ونقدها وأن يلتف الجميع خلف المنتخب ليواصل مسيرته وان نساند لتزداد الثقة لدي جميع اللاعبين وكذلك الجهاز ليعمل دون ضغوط وبالتالي يفكر بهدوء ويستطيع أن يحقق النجاح وتصحيح المسار وان نحاسب بعضاً بعد انتهاء البطولة الافريقية للاستعداد بشكل احسن لتصفيات كأس العالم ولكي يظل المنتخب في نهائيات البطولة وتاريخ مصر يجعلها تواصل المسيرة وتستحق ذلك مع الدعم اللا محدود علي المستوي الرسمي والشعبي للمنتخب وبالتوفيق في القادم ودعوة للجميع للصفاء والوقوف صفاً واحداً مع منتخبنا الوطني.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية