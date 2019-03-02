أعلن اتحاد الكرة رسمياً تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمي!!

ماذا يعني هذا القرار؟!!

هل هو انهزام في معركة انهزم فيها الجانب القوي؟! أو المفروض أنه الأقوي وأنه الرئيس وأنه صاحب الكلمة العليا؟!.. فهل يصلح هذا الاتحاد أن يستمر وأمامنا تحديات إقليمية هامة؟!.. أم هو انسحاب من معركة أمام أحد أبنائه؟!.. انسحاب مخجل يحمل العديد من علامات الاستفهام؟

الآن ونحن علي مشارف بطولة مهمة بعد طول غياب وقد كنا أكثر الدول استضافة للبطولات المختلفة.. الآن نحن في أشد الحاجة لاتحاد كرة علي مستوي عال من رجال كبار.. ومازال كثيرون منهم موجودين بصحة جيدة ولهم خبرة طويلة وأسماؤهم معروفة.

الآن أصبح من المستحيل الاشتراك في البطولات الأفريقية في العام القادم.. ومن المستحيل أن ينتهي الدوري إلا علي حساب دوري العام القادم وتصفيات البطولات العالمية القادمة.

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الموضوع لم يعد "أهلي وزمالك" مثل زمان.. نحن الآن في جمهورية مختلفة تماماً عن ذي قبل.. جمهورية تجمع شباب العالم كله بصفة مستمرة لمناقشة مستقبل العالم كله من آن لآخر.. جمهورية عملت معجزة حينما جمعت العرب مع أوروبا.

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مصر وضعت العالم كله في صف واحد أمام مسئوليات وتحديات واحدة.. ألا تستحق اتحاد لعبة شعبية شعارها الحياد والشفافية ونظافة اليد والقلب.. ووحدة الصف وتغليب المصلحة العليا للرياضة المصرية؟؟!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية