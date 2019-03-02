توقف طبول الحرب

>> النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هداف الكالتشيو أصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه يوفنتوس أمام نابولى غداً «الأحد» فى قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدورى الايطالى حيث أكد ناديه فى بيان رسمى جاهزية رونالدو للمشاركة بالمباراة بعدما تلاشت مخاوف إصابة الكاحل التى تعرض لها بعدما أكدت الاختبارات التى أجريت له على مدى يومين جاهزية النجم الكبير للمشاركة،.

>> لم يجد رامى ربيعة نجم دفاع النادى الأهلى سوى نشر صورة على حسابه بـ «انستجرام» بعدما تردد مؤخراً بأن هناك اتجاها من إدارة النادى الأهلى لفسخ التعاقد مع اللاعب نهاية الموسم الجارى بعدما تعرض لاصابة مزمنة حيث كتب ربيعه على حسابه «حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيكتب خبر كاذب عني.. أنا سليم».

>> الاصابة التى تعرض لها مؤخرا الحارس شريف إكرامى حارس الأهلى تبعده عن المباريات المقبلة حيث كانت الاصابة عبارة عن تمزق فى «عضلة السمانة» حيث سيغيب على اثرها من 4 إلى 6 أسابيع لتلقى العلاج، وتلك الاصابة التى تعرض لها شريف إكرامى قد أوقفت طبول الحرب بينه وبين الحارس محمد الشناوى خاصة، أن اكرامى يرى انه الأحق بالوجود فى التشكيل الاساسى لفريق الأهلى خاصة، أنه كان داعما رئيسيا للشناوى طوال الفترة الماضية، ولم يصدر من شريف أية اعتراضات إلا أن الاصابة أوقفت طبول الحرب.

>> المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم لم يختر رمضان صبحى لاعب الأهلى للانضمام إلى صفوف المنتخب حيث يعيش اللاعب حاليا حالة سيئة للغاية لان ذلك يمثل عدم عودته من جديد إلى الدورى الانجليزى خاصة، أن المواجهتين المقبلتين للفراعنة أمام النيجر ونيجيريا فى مارس الحالى مهمتان للاعب لعودته من جديد لصفوف المنتخب إلا ان استبعاده جاء بسبب وكلاء اللاعبين بالرغم من أدائه بشكل جيد مع الأهلي.



*نقلاً عن الأهرام المصرية