الزمالك والإسماعيلي.. ورد الاعتبار

الليلة.. الزمالك يواجه بيترو أتليتكو بطل أنجولا بالعاصمة لواندا.. في كأس الكونفدرالية.. ولعب الإسماعيلي مع شبيبة قسنطينة الجزائري أمس في كأس الأبطال ونتمني أن يكون قد فاز بالمباراة.

الفريقان الزمالك والإسماعيلي فرصتهما 50% علي الأكثر في البطولتين وفرصة حصول أحدهما علي البطولة لا تزيد علي 49%.. هذه هي الحقيقة دون تطبيل.. لكننا لا نبحث اليوم عن الفوز بالكأس أو البطولة وإنما هدفنا رد الاعتبار وقد فرط الفريقان الإسماعيلي والزمالك في مباريات سهلة كثيرة خلال مشوارهما في البطولتين.

من يقول إن الزمالك الذي يملك أحسن لاعبي أفريقيا يخسر برباعية أمام جورماهيا الكيني في نيروبي.. ثم يتعادل في أرضه بالإسكندرية مع بيترو اتليتكو الانجولي ونصر حسين داي الجزائري.. لا يحدث هذا إلا باستهتار ودلع لاعبيه وعدم تحملهم للمسئولية وخذلوا جمهورهم حتي في الدوري المحلي تعادلوا مع الطلائع وأضاعوا عشرات الفرص وهم الآن يندمون الحظ ويشعرون باللوم بعد أن اقترب الأهلي من قمة الدوري المحلي وتقلص فرص الفوز بكأس الكونفدرالية.

ربما فرصة الأهلي أفضل في دوري الأبطال حيث يواجه فيتا كلوب بطل الكونغو وهو في مركز متقدم ولو تعادل في الكونغو تزداد فرصة صعوده وتأهله للأدوار التالية وينافس بقوة علي استعادة الكأس الأفريقية الغائبة عن الأهلي وعن مصر منذ سنوات.

كل الأمنيات الطيبة للزمالك والإسماعيلي والأهلي في البطولتين.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية