سلامات.. يالوائح المدربين!!

* أصعب موقف في الدنيا هو عدم القدرة علي اتخاذ القرار!! وهذا يحدث كثيراً ويتجسم في كل المشاكل التي تواجه اتحاد الكرة ونجده يقف حائراً. مختلفاً بين أعضائه إزاء القضية المطروحة وبالتالي تزيد التكهنات. ويفتح التردد باب الشكوك فتتحول كل مشكلة إلي قضية إعلامية وجماهيرية.. تماماً مثلما حدث في الخلاف بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة والزمالك.. وظلت المشكلة قائمة لتتفاقم ويستفحل الخلاف حتي كان الحل أمنياً!!

صحيح أننا في وقت نحتاج فيه إلي تضافر كل الجهود قبيل كأس الأمم الأفريقية ونحارب فيها ضيق الوقت خلال فترة الإعداد للبطولة.. ولكن اختلاف وجهات النظر حول القضايا يؤدي لتفاقم المشاكل خاصة عندما تكون ثقافة الاختلاف في وجهات النظر معدومة لدينا!!

وآخر نقاط الاختلاف داخل اتحاد الكرة هي موقف الجبلاية من قضية المدربين التي سبق وطرحتها مراراً وتكراراً في هذا المكان. وكون المدرب هو العنصر الوحيد الذي يدخل ويخرج من فريق لآخر دون لائحة واضحة. واعتبار المدرب عنصراً من كوكب آخر وليس أحد عناصر المنظومة الكروية!!

المدرب يمكنه حسب النظام الحالي التنقل ولو لعشر مرات لتدريب الفرق في الموسم الواحد.. بينما هذا ممنوع علي اللاعب الذي لا يلعب لأكثر من ناديين في الموسم الواحد.. والحكم بحكم عمله فهو ضمن منظومة تحكمها اللوائح وإذا فشل أو أخطأ في حق فريق فمن حق اللجنة عدم استبعاده من إدارة مباريات هذا الفريق. لكن المدرب حدث ولا حرج يتفق ويتعاقد ويقبض المقدم وبعد شهر واحد يترك الفريق لينتقل لفريق جديد حتي أن بعض المدربين تنقل بين ناديين أو ثلاثة في فترة توازي نصف الموسم!!

* السؤال لاتحاد الكرة وأراهن عليه!!

لماذا لا يشترط اتحاد الكرة علي المدربين والأندية توقيع عقود رسمية ويتم تسجيلها في اتحاد الكرة مثلما يحدث مع اللاعبين؟!!

وهل اتحاد الكرة ضعيف ومهتز أمام وكلاء اللاعبين الذين يستفيدون من هذا التنقل.. أم أن بين مسئولي الاتحاد من يعمل في هذا المجال ويسهل انتقالات المدربين وربما يقبض لتسهيل هذا العمل؟!!

مازلت أسأل اتحاد الكرة.. لماذا تتهرب من قضية المدربين الذين أصبحوا بلا هوية قانونية تجمعهم أو تحمي الأندية من بطشهم ولهفهم الملايين ثم التنقل لفريق آخر؟!! لماذا ناقشت تلك القضية في السر ثم أغلقتها دون الوصول إلي حلول؟!!

أقولها بصراحة.. ابحث عن السماسرة الذين يتحكمون في كل مقدرات الجبلاية ويكسبون الذهب من وراء انتقالات المدربين لأكثر من فريق في الموسم الواحد!! ولولا حالة الانفلات في دنيا المدربين.. ما حدث تغيير أكثر من ثلاثين مدرباً خلال عشرين أسبوعاً من الدوري.. والبقية تأتي.. مادام كل انتقال وتغيير وإقالة وتعيين لمدرب يحقق المكاسب لأهل الثقة والأقارب والأحباب والسماسرة.. وسلم لي علي النظم واللوائح!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية