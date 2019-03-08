* الله سبحانه وتعالي خلقنا سواسية ولكن لكل إنسان عقله وتفكيره وتصرفاته وابداعاته وله أيضا رؤيته التي تختلف عن الآخرين ولكل منا مميزات وعيوب فسبحان من له الكمال وحده!!

وفي كرة القدم تجود الملاعب في العالم بملايين اللاعبين لكن قليلا منهم الموهوب الذي تشير إليه كل الأصابع وتؤكد انه موهبة فذة تمتع الجماهير فيتحول إلي بطل عالمي واسم شهير ونجم مرموق.

من هنا يبرز الفارق بين اللاعب المحلي أو اللاعب الدولي أو النجم الخارق الذي يملك مهارة الابداع.. هؤلاء هم من يحببونا في كرة القدم وبالمقارنة بين الفرق العالمية للمنتخبات أو الأندية الكبري نسمع ونشاهد عن نجوم كبار لكن الموهوبين منهم قليلون لأنهم يغيرون خريطة الترتيب ويرفعون مستوي فرقهم بل ويحققون الألقاب بفنهم ومهاراتهم.

هذه هي قيمة النجومية التي تنبع من مهارات لاعب فذ موهوب خاصة إذا كان هدافا يخطف قلوب جماهيره وينتزع آهاتهم إعجابا بفنه ومهارته وكم من فريق صعد إلي القمة وتربع عليها بفضل لاعب موهوب هداف يحسم الألقاب بفنه!!

كريستيانو رونالدو اللاعب الشقي وارد بلاد السحر الكروي البرتغال.. شارك ريال مدريد كل أفراحه وبطولاته خلال السنوات الأخيرة.. سجل أجمل الاهداف وحقق كل الألقاب للريال. بصمته كانت واضحة في كل مباراة حتي ارتبطت كل بطولات الريال وانتصاراته علي برشلونة المنافس التقليدي باسم ومهارة ولدغات كريستيانو رونالدو.

الآن اختلف الحال.. رحل رونالدو.. فسقط الريال وتراجع وخسر في كل البطولات حتي بعد تغيير المدرب.. هذه هي قيمة اللاعب الذي يملك مهارة النجوم الكبار فليس كل من داعب الكرة أو مارسها فنانا متكاملا!!

في برشلونة.. كل شيء متوافر لميسي الموهوب وطريق البطولة الاسبانية أو حتي الأوروبية أمام برشلونة لأن مهارة ميسي حاضرة ورؤيته للشباك أكثر اتساعا من كل منافسيه!

في ليفربول.. عندما انضم صلاح للفريق ساهمت مهارته العالية في تقديم واحد من أقوي المواسم في الدوري الانجليزي وحقق صلاح لقب الهداف وسجل رقما غير مسبوق هناك وجمع كل الأرقام القياسية الفردية حتي علي مستوي القارة السمراء بصفته الأفضل للعام الثاني علي التوالي وارتبط بتصدر ليفربول للمسابقة في انجلترا بمهارة صلاح في التهديف فعندما تعطلت الماكينة المصرية تراجع ليفربول للمركز الثاني لأول مرة هذا الموسم وهذا دليل علي ان المهارة الفردية لها قيمة عالية توازي ما يدفع فيها من ملايين.

كم أتمني أن يستعيد صلاح رونقه بالتهديف قبل أن تبدأ كأس الأمم الافريقية في مصر لأننا جميعا نضع في مهارته كل آمالنا لتحقيق اللقب!

* حقا انهم نجوم يمتعوننا بفنهم وابداعاتهم!!

*نقلاً عن الجمهورية المصرية