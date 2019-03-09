اعط الرياضة.. تعطك أكثر

في الوقت الذي يشيد فيه العالم باقتصادنا وبسياستنا العالمية ونهضتنا الحضارية الجديدة هذه الأيام يجب أن ننتقل بالرياضة إلي مستوي الميداليات والبطولات لا مجرد الاشتراك.. الفرحة باجتياز التصفيات لم تعد علي قدر طموحنا الحالي في مختلف المجالات.. مصر الآن محط انظار واحترام وإشادة من العالم كله والرياضة أصبحت من أهم ما يتابعه كل الناس.. الناس تقرأ أخبار الرياضية قبل اية اخبار أخري ونحن مؤهلون لأن نلفت نظر العالم نحو ما نحققه في هذا المجال.. نحن لنا تاريخ مجيد فليكن لنا حاضر مبهر أيضا.. الرياضة استثمار.. استثمار له عائد كبير أكبر مما نظن ونعرف.. كلما صرفنا علي الرياضة كلما كسبنا أكثر.. ليست المكاسب الرياضية فقط بل مكاسب مادية أيضا ومكاسب معنوية ومستقبلية للبلد كله.. قال خروشوف مرة لعبدالناصر: الشعب الذي يمارس الرياضة ويعشق الفن يكون خير شعوب العالم.. ومن هنا كان التسابق لكي نبني مراكز شباب في القري والنجوع قبل المدن والشواطيء وبنينا بجوارها قصور الثقافة.

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لن نبكي علي اللبن المسكوب.. تعالوا ننس كل ماض مسيء لنا.. نحن أولاد اليوم بمعني ان أمامنا الآن تحدي رياضي.. بطولة افريقيا وأولمبياد طوكيو.. نريد كأسا هو أصلا بتاعنا.. ونريد ميداليات.

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بمناسبة كلمة "طوكيو" وأولمبياد هنا قصة..

لأننا كنا في عز ثورة يوليو.. اهتمت الثورة وعبدالحكيم عامر بالذات بأولمبياد طوكيو.. من أجل ذلك فزنا بالمركز الرابع وكنا مؤهلين لما هو أكثر من ذلك لولا أن كسروا ساق طه إسماعيل هداف الفريق فأرسل عبدالحكيم عامر طائرة هبطت في ملعب طوكيو وحملت طه إسماعيل ونزلت به في سطوح مستشفي المعادي رأسا دون النزول في أي مطار في الطريق 12 ساعة سفرا ذهابا و12 ساعة سفرا عودة.. لم يكن نظام البدلاء موجودا.. اكملنا المباراة بعشرة لاعبين وفزنا بالمركز الرابع.

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قلت الرياضة استثمار.. اعط الرياضة تعطك.. فهل نعطي لها في الأيام القادمة.. يارب.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية