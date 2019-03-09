عودة شيكابالا ورحيل طارق حامد

محمود عبدالرازق «شيكابالا» سيظل واحدا من أهم وأفضل اللاعبين الذين أنجبتهم مصر، حيث نجح خلال مشواره مع الزمالك فى تحقيق هدفه الذى رسمه ونجح فى الانضمام لصفوف الفريق الكروى الأول فى سن صغير للغاية، لما يمتلكه من مواهب عدة، وخاض أكثر من تجربة احتراف خارجي، فهو معار حاليا الى صفوف نادى ايولون سميرانى اليوناني، ونجح خلال مشواره فى تحقيق العديد من البطولات المحلية وأخيرا رحب ناديه على عودته الى القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وعودة الفهد الأسمر الى الزمالك قد تكون بها مزايا عديدة للغاية لجماهير الأبيض التى تعشقه، حيث يعد اللاعب رقم واحد لدى جماهير الأبيض لما يمتلكه من إمكانات فنية هائلة، وسيكون قوة ضاربة للفريق وعليه الابتعاد عن المشكلات فى ظل أن الموسم المقبل مع ناديه قد يكون هو الأخير له فى الملاعب المصرية فى ظل انه واحد من أبناء الزمالك المخلصين، ولهذا جاء قرار الأبيض عودته الى ناديه ليكون أفضل تكريم له قبل اعتزاله اللعب محليا، خاصة أنه كان واحدا من اللاعبين الدوليين الذين مثلوا مصر فى نهائيات كأس العالم الماضية التى اقيمت فى روسيا.

وإذا كان الموسم المقبل سوف يشهد عودة شيكابالا فإن رحيل لاعب وسط الفريق طارق حامد أصبح وشيكا بعدما وضعه جهاز الكرة بفريق بيراميدز فى حساباته بعدما توصل الى اتفاق ودى مع اللاعب لينتقل نهائيا الى بيراميدز بعدما تمسك الزمالك باستمراره مع ناديه هذا الموسم لتكون بدايته مع ناديه الجديد الموسم المقبل.



*نقلاً عن الأهرام المصرية