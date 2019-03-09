مبادرات نأمل لها النجاح

خطوات جيدة تدور حاليا في الوسط الرياضي من أجل لم الشمل ونبذ التعصب وكلها مبادرات طيبة ومن جهات متعددة وتلقي استجابة من كثير من عناصر الرياضة المختلفة من أجل علاج الأزمة التي تصاعدت بشكل خطير خلال الفترة الماضية وفتحت الباب لأمور أخري لا تليق.

وما يحدث وكل خطوة تستحق الثناء ولكن الأهم أن تلقي صدي حقيقيا من الجميع بداية من الإعلام بكافة اتجاهاته أو السيوشيال ميديا أو الأندية وجماهيرها ومسئوليها والمؤكد انها حققت بعض النجاح ولكن سرعان ما تحدث بعض الانتكاسات التي تعيد الأمور لنصابها وهو أمر يدعو للأسف.

والمؤكد ان أغلب جماهير الأندية الشعبية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك جماهير طيبة ومحترمة وقلة تسيء والدليل ما نشاهده ونلمسه مع الدقيقة 20 و74 من لقاءات كل فريق فنجد جماهير الناديين تضيء الموبايلات تحية تقدير لشهداء الناديين دون تمييز وهو أمر يعني مدي الاحترام والتقدير ولكن للأسف يندس بينهم آخرون يسيئون لهذا المنظر الحضاري طوال المباراة وهو أمر يتطلب وقفة جادة وحان الوقت لتطبيق قانون الشغب ومن يسيء يحاسب ولا يتدخل مسئول بأي ناد من أجل اخراج هؤلاء لأنهم يسيئون للرياضة ووراء الكوارث واخراجهم يعني تشجيعهم علي الاستمرار في نفس الأمر.

والمرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود من الجميع ونحن مقبلون علي تنظيم حدث كروي هام سيكون مثار حديث العالم والقارة السمراء وبالتالي لابد من نبذ التعصب وأن يلتف الجميع خلف المنتخب من أجل حصد اللقب ومن أجل نجاح البطولة علي أرض الخير أرض مصر وأن نعطي صورة حضارية لجماهيرنا الوفية في كل الملاعب ولن يحدث ذلك إلا بالتوعية ونبذ التعصب ومحاسبة أي مسئول مهما كان يساعد علي هذا التعصب بتصريحات وكلام غير مسئول.

وليس هناك أحد فوق الحساب وحتي رؤساء الأندية فالمفترض انهم القدوة وليس العكس ويجب عدم نشر التصريحات غير المسئولة ومعاقبة مصدرها وأن يكون هناك دور أقوي للمجلس الأعلي للتنظيم الإعلامي في هذا الأمر ومعاقبة أي برنامج متجاوز أو أي وسيلة اعلام وهذا الأمر ليس رقابة بقدر ما هو انضباط للمنظومة ومصر تعيش أفضل مظاهر الحرية التي تصل أحيانا للفوضي والحرية لا تعني عدم وجود وعي إعلامي وهناك فرق بين الحرية والفوضي وبالتالي لابد أن نحرص علي بلدنا وأن نبتعد عن الاساءة أو الاشاعات المغرضة وخلافه خاصة ان الرياضة لها تأثير كبير في المجتمع ولها نسبة متابعة عالية في كافة المجالات ومن هنا يزداد الاحتقان وتزداد المشاكل وكذلك اليوتيوب وليس من حق أحد أن يصدر كلاما علي اليوتيوب به اساءة وهنا لابد من إغلاق كل ذلك وأن نركز في الصالح العام والانتقاد مطلوب للإصلاح وليس للصراعات والمشاكل وهناك فرق كبير بين النقد المفيد والمغرض الذي يتسبب في اشعال الفتن.

عموما البداية جيدة والأمل أن نستمر علي نفس المنهج وأن تصفي النفوس ويكون ما حدث هو الأخير وأن يعمل الجميع لمصلحة مصر فقط وأن تختفي الأصوات العالية وأن نعيش مرحلة صفاء وهدوء مع النفس وأن نحرص علي وطننا وأن نقدم صورة حضارية لتاريخ مصر الكبير وأن تلفظ كل المتجاوزين وأن نعالج مشاكلنا بالقانون وفي غرف مغلقة وهذا هو الحل الأفضل ودون ذلك مهما قدمنا مبادرات لن تنجح فهل نراجع أنفسنا مرة بصدق نأمل ذلك قبل فوات الأوان وأتمني أن يكون ما حدث هو الأخير والحساب علي الجميع وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية