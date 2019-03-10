المباريات الليلية والاستعدادات الافريقية

أمر غريب أن تقام مباريات أفريقيا والدوري المحلي في التاسعة مساء باستاد "برج العرب" في

الشتاء أو حتي في الصيف. فالاستاد يبعد عن مدينة الإسكندرية بخمسين كيلو متراً وجماهير الأهلي والزمالك تزحف إلي هناك من القاهرة والصعيد وبحري لتشجيع فرقها سواء الأندية أو حتي منتخب مصر.

فعندما تبدأ المباراة في التاسعة مساء تنتهي في الحادية عشرة ويتفرقون من الاستاد في ساعة حتي أول الطريق الصحراوي ثم يصلون إلي القاهرة قرب الفجر.. وإلي الصعيد صباح اليوم التالي.. وحتي من يشاهدون المباريات في التليفزيون أيضاً.. كلهم يذهبون إلي أعمالهم في اليوم التالي مبكراً لماذا هذا التعب؟!

علي مدي سبعين عاماً كانت المباريات تقام في الثالثة عصراً.. أما في الصيف الشديد تقام المباريات بعد أذان المغرب مباشرة.

ماذا جري؟.. ولماذا تقام المباريات في التاسعة مثل مباراة الزمالك وجورماهيا! ولماذا لا تقام في السادسة مثل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الأنجولي؟

واذا كانت هناك مباراتان تقام الأولي في الخامسة والأخري في السابعة.. أما بعد هذا فمسئولية الأندية ويجب علي مجلس إدارة النادي سواء الزمالك أو الأهلي أو الإسماعيلي أو أي ناد أن يراعي مصلحة وراحة جماهيره ويجب أن تحدد الأندية موعد مبارياتها.

أنا لا أخشي أبداً علي جماهير المنتخب أو الأهلي أو الزمالك أو أي ناد آخر وهي تذهب إلي استاد برج العرب فهو يتبع القوات المسلحة وتحديداً المنطقة الشمالية العسكرية التي يرأسها الزملكاوي جداً جداً جداً اللواء أركان حرب علي عشماوي فهو زملكاوي حتي النخاع.. زملكاوي أباً عن جد.. فهو ورجاله علي أهبة الاستعداد 24 ساعة يومياً وفي أيام المباريات يرفع الطوارئ بنسبة مائة في المائة لتأمين الجماهير منذ وصولهم إلي الاستاد وحتي مغادرتهم برج العرب والإسكندرية ويتابعهم طول الطريق بالتعاون مع مدير أمن الإسكندرية ومدير المباحث وضباط وجنود الشرطة من أجل حماية الجماهير والاطمئنان عليهم.. ومن هنا لا خوف أبداً من حضور مائة ألف متفرج أو أكثر ويجب زيادة أعداد الجماهير من اليوم وحتي انطلاق بطولة الأمم الافريقية.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية