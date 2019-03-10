مصر وريال مدريد

ظهرت جريدة "الجمهورية" ذات صباح في الستينيات من القرن الماضي وأحد عناوينها الحمراء في الصفحة الأولي خبر يقول: "نادي ريال مدريد يلعب مباراة مع نادي الزمالك يوم كذا باستاد القاهرة".

كان أستاذي موسي صبري سكرتير عام التحرير أصر علي أن وجود ديستينانو وبوشكاش وخنتو وغيرهم في القاهرة أهم خبر في هذا اليوم من كل الوجوه.. كانت ميزة موسي صبري الحاسة الصحفية الرائعة.

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- لماذا انفردنا بالخبر في "الجمهورية"؟

- كان محمد شميس الناقد الرياضي للصحف الأجنبية التي تصدرها "الجمهورية" هو سمسار هذه الصفقة.. فمحمد شميس سمسار رياضي رقم واحد لقضاء نصف عمره في أوروبا يجيد اللغات ومعظم دراساته في ألمانيا وكان الكلام عن ريال مدريد الخرافي وتحدي علوي الجزار رئيس الزمالك بأنه يستطيع ان يرتب مباراة لريال مدريد مع ناديه.. وكان الرهان.. وكسب شميس الرهان حينما سافر إلي مدريد وعاد علي نفس الطائرة التي تحمل أيضاً كل نادي ريال مدريد.. لاعبين ومدربين واداريين.. ورئيس النادي!!

كانت المفاجأة شيئين.. المفاجأة الأولي المقابل الذي طلبه ريال مدريد لا أعرف ماذا طلب ريال مدريد ولكن المفاجأة الحقيقية حينما وافق سنيور بيرنابيه رئيس النادي أحد عشرة أغنياء في العالم - وافق بيرنابيه علي 180 ألف دولار!! الوسط الرياضي العالمي لم يصدق!! ولكنها شطارة شميس الذي اقنع بيرنابيه بأنها ليست مباراة هي مجرد نزهة لفريقه ليشاهد الآثار.

المفاجأة الثانية حينما اقنع شميس صديقه محمد حسن حلمي رجل الزمالك بأن ينزل بيرنابيه في أحد القصور لأن هذا هو مقامه.. ولا حتي دور كامل في أكبر فندق كما تفعل أحياناً الدول للملوك والرؤساء الضيوف.. وبالفعل أعدوا قصر الطاهرة ولكن في آخر لحظة صلاح الشاهد رفض لأن هذا ضد كل بروتوكولات العالم.

هذه تفاصيل أهم مباراة أقيمت بمصر منذ نصف قرن لم تنشر بعد.. انفردت "الجمهورية" بها لعلاقتي بكل من علوي الجزار وصلاح الشاهد.

الآن.. الخرافة ريال مدريد يعاني اسوأ أيامه.. وهذا سبب المقال.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية