أزمة.. بدون لازمة!!

* أشفق علي اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لكأس الأمم من ضيق الوقت قبيل انطلاق البطولة!! صحيح اننا في مصر ربما نكون أكثر الدول الافريقية مع المغرب استعداداً لقهر ضيق الوقت نظراً لوجود بنية تحتية سبق لها النجاح في بطولات سابقة. ولكن كلما مرت الأيام واقترب موعد الافتتاح تزداد هواجس الخوف والرعب علي التنظيم الذي سيضم ولأول مرة عدداً كبيراً من المنتخبات الشقيقة!!

وجاءت أزمة ملعب بورسعيد لتزيد تلك المخاوف وإن كانت الملاعب البديلة متوفرة وبكثرة. ولكن كل ملعب يحتاج لدعم عاجل سواء في أرضية الملعب نفسه أو غرف اللاعبين والمدرجات وتجهيز الأبواب حتي المساحة المحيطة بالملاعب من الخارج..

هنا يجدر السؤال.. لماذا لا نصحح تلك الأخطاء ونهتم بها من قبل؟!! ألا تعتبر تلك الملاعب والاستادات والمنشآت الرياضية ذخيرة وقواعد مصرية تخدم الملايين؟!!

الأيام تمر وتجري بسرعة. ومصر تراهن علي قمة النجاح والدولة تبذل جهداً كبيراً للانتهاء من إعداد الملاعب قبيل الافتتاح وهذا شيء طيب. لكن الأجمل لو كنا نظرنا لتلك المنشآت من زمن طويل يمتد لسنوات سابقة ضرب خلالها الإهمال كل الملاعب والمنشآت!!

استاد القاهرة الذي كان في يوم ما رقم واحد في افريقيا مغلقاً اغلاقاً تاماً حتي في وجه المباريات المحلية منذ سنوات. استاد الاسكندرية رغم ضيق مساحته ووجوده داخل كتلة سكنية مزدحمة يندرج اللعب فيه تحت مبدأ "علي ما تفرج"!! ملعب استاد بورسعيد مغلق بالضبة والمفتاح منذ سنوات وتم العمل فيه وقالوا إنهم جهزوه من قبل. وفجأة نكتشف الآن أن أحد مدرجاته لا يصلح للاستعمال!!

لماذا نهدر الوقت دائماً ولا نهتم بإزالة البلاء أو اصلاح الأعطاب إلا في الوقت الضائع؟!!

ما آراه الآن يؤكد أن الدولة تسعي للبناء والتشييد.

وفي عهد الرئيس السيسي كانت المدينة الرياضية والاستاد الدولي في مقدمة المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة ليعانق المسجد والكنيسة. لكن الملاعب القديمة في شتي محافظات مصر كانت في حاجة ماسة للصيانة الكاملة بدون ترقيع أو إصلاح كفض مجالس فقط.

وها نحن الآن نعاني ونسابق الزمن لتحضير ملاعب كأس الأمم في وقت قياسي.. رغم أننا لو كنا أولينا هذا الاهتمام خلال الفترة السابقة الطويلة ونحن في حالة استرخاء وهدوء.. لكنا الآن في منتهي الثقة من النجاح في التنظيم!!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية