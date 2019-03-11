زوران الحيران

فاز الهلال على وصيف بطل العالم للأندية خارج الديار.. انتصار تاريخي على العين يستحق الاحتفال، ولكن الفوز لم يقنع شقيقي الأكبر مساعد.. كان غاضباً من أداء الهلال وعودة مشكلة إضاعة الفرص السهلة في المباراة. اعتقدت أن غضبه له مسببات أخرى غير الهلال. الغريب أنه لم يكن وحده فنغمة غضب جماهير الهلال استمرت ترن في أذني ويرتفع صوتها أينما اتجهت. وصل الغضب قمته مع التعادل مع الوحدة يوم الجمعة.

القليل من الغضب المشوب بالقلق مبرر في هذه المرحلة وظاهرة صحية ومحرك يساعد الفريق على تجنب الكثير من الأزمات ولكن الغضب المتفجر الذي ألمسه اليوم في خطاب جمهور الهلال غير صحي ولا يسبب إلا الضغط على الفريق الذي يقاتل على كل الجبهات.

اتفق مع الجماهير الزرقاء في تحميل زوران مسؤولية نتيجة الوحدة بتغييراته التي رفعت الحواجب استغراباً وحيرة. في المقابل أجد أن زوران قدم عملاً رائعاً خلال الأسابيع الماضية جعل الهلال ينضبط تكتيكياً خصوصاً على الجانب الدفاعي الذي يحتاج إليه الفريق خلال المباريات الحاسمة المقبلة. نظلم الكرواتي إذا نسفنا ما فعله مع أول خطوة متعثرة.

لا أريد المقارنة بين هلال خيسوس وزوران ولا الدخول في جدل طويل ينتهي بعد ساعات عند النقطة التي انطلق منها. فالضغوط اليوم أكبر والخيارات أصعب والجماهير لا ترحم.

الذي فعله زوران في مباراة الوحدة يدل على أنه مشتت ويعاني الضياع وفقد التركيز بسبب زحمة المباريات.. دقائق يفكر في آسيا ودقائق أخرى يفكر في الدوري وبين الشوطين يفكر في نصف نهائي البطولة العربية. إخراجه المبكر لجوميز وهو لم يطمئن بعد على النتيجة جعل الفريق يخسر نقطتين. زوران فكر في إراحة جوميز من أجل مباراة الدحيل يوم الثلاثاء معتقداً أنه قادر على السيطرة على كل شيء مما ينبئ بخسارته كل شيء.

لن يستطيع الهلال على أي حال الفوز بالدوري وتصدر مجموعته في آسيا والفوز بالبطولة العربية وكأس الملك.. كرة القدم مجنونة ولكنها تملك منطقها الخاص.. الساحرة المستديرة تقول لك يا زوران ماميتش "حدد أولوياتك بدقة".. بمعنى أنك يجب أن تجلس مع مساعديك وتختار بطولتين فقط وتركز عليهما بشكل كامل وتلعب البقية بالصف الثاني حتى لا تصبح الثاني في كل البطولات.



*نقلاً عن الرياضية السعودية