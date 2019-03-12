شبكة عنكبوتية أفسدت اللعبة..!

** لم تكن هناك حاجة لهذا التقرير الذى نشرته صحيفة صنداى تايمز البريطانية عن فوز قطر بكأس العالم. فهناك أدلة وشواهد منطقية تقول إن إسناد البطولة شابه فساد وتزوير.

** فى مطلع ديسمبر 2010 فازت قطر بشرف تنظيم كأس العالم لعام 2022 بعد منافسة نهائية مع الولايات المتحدة. وحصلت قطر على 14 صوتا مقابل 8 أصوات لأمريكا وثارت مناقشات وجدل حول موعد تنظيم المونديال، وهل يكون فى الصيف الحار للجزيرة الصحرواية، كما تلقب الصحف الإنجليزية قطر، أم يكون فى الشتاء؟..

** وفعلا نقلت البطولة إلى الشتاء، وتغير موعد كأس العالم فى واحدة من المرات النادرة، وتغلبت قطر على العقبات، تغلبت على رفض الأندية الأوروبية وتغلبت قطر على محطة تليفزيون فوكس ومحطة إن بى سى الأمريكيتين اللتان تعاقدتا مع الفيفا بمبلغ مليار دولار مقابل نقل أحداث ومباريات كأس العالم 2018 و2022 إلى أمريكا الشمالية، وذلك على أساس إقامة البطولة صيفا. إذ إن أهم الأنشطة الرياضية الأمريكية مثل مباريات كرة القدم الأمريكية (من أكتوبر إلى ديسمبر) تنقل يوم الأحد من كل أسبوع فى تلك الفترة على الهواء مباشرة بينما تنقل مباريات الجامعات يوم السبت..

** تغلبت قطر على أمر آخر وهو الدورة الأولمبية الشتوية، ومن المؤكد أن اللجنة الأولمبية الدولية رتبت أمرها فى هذا الشأن، باختصار: مونديال قطر فى شتاء 2022 تغلب على كل ما واجهه من عراقيل ومصاعب.. لكن كيف؟!

**بواسطة شبكة عنكبوتية حسب تقارير صحفية نشرتها صحف بريطانية وكذلك جريدة الاتحاد الإماراتية قبل سنوات وقبل أشهر قليلة، كانت هناك شراكات وصفقات أسلحة وغاز مع دول ومع اتحادات دولية وأهلية. ومن عناصر الشبكة قنوات بى إن سبورت.. ففى 12 إبريل 2018 خلال اجتماع الكونجرس الـ 68 لاتحاد دول أمريكا الجنوبية لكرة القدم، سلم رئيسه الباراجوايانى أليخاندرو دومينيجيز رسالة إلى السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس «الفيفا»، وطالبه بزيادة منتخبات مونديال قطر إلى 48 منتخبا، بدلا من 32، وبعد إسبوعين فقط وجهت قطر الدعوة لأليخاندرو دومينيجز لزيارة الدوحة، وجرى خلال لقاء بين الشيخ تميم وأليخاندرو استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وسبل تطويرها.

** فى مايو 2018، قامت الخطوط القطرية بتوقيع اتفاقية رعاية مع نادى بوكا جونيورز الأرجنتينى، ولمدة 4 سنوات. ثم توقيع اتفاقية رعاية من قبل طيران القطرية، لاتحاد أمريكا الجنوبية لمدة 4 سنوات أخرى. والمبالغ المالية مقابل تلك الرعاية تقدر بمئات الملايين من الدولارات. كما قامت الشبكة العنكبوتية بزيادة الاستثمارات القطرية فى فرنسا، وشراء باريس سان جيرمان وإطلاق قناة بى إن الناطقة بالفرنسية.. وهذا بخلاف صفقات سلاح وطائرات إير باص.

** الشبكة طالت دولا واتحادات أهلية ودولية.. والصحف البريطانية نشرت وقائع وأرقام قبل سنوات وما زالت تنشر الكثير من الوقائع.. وكل هذا يتساوى عندى بجوار المنطق.. فكيف تمنح قطر كأس العالم لتقام صيفا؟ ثم كيف يتغير موعد المونديال بينما حرارة صيف قطر معروفة مسبقا؟ ولماذا تم التصويت على بطولتى كأس العالم 2018 و2022 دفعة واحدة؟

** السؤال الأهم لماذا يقف الفيفا متفرجا؟ لماذا يبدو حتى الآن عاجزا عن سحب المونديال من قطر؟

** الإجابة: لو حدث ذلك سيكون معناه انهيار قصر الفيفا فى سويسرا وانهيار جمهورية كرة القدم فى العالم؟!!



*نقلاً عن الشروق المصرية