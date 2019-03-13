سيارة فاخرة لكل ميدالية

استمراراً لفكرة مشاركة الشعب في الاستعداد لأكبر بطولتين تخوضهما مصر خلال الشهور القادمة.. بطولة أفريقيا. ثم بطولة الأولمبياد.. مادُمنا لم نفتح بعد "باب التبرع".. تعالوا نتفق مع بعض الشركات الكبري التي تحرص علي الإعلان عنها في أيام المباريات.. خصوصاً أن الإعلانات الرياضية ضربت الرقم القياسي في كل مكان.. بجوار إعلانات مصاحبة لبدء وانتهاء المباريات. حتي إنها أحياناً تؤخر بدء المباراة. ثم تنهال بعد المباراة. حتي إنها تطغي علي جلسات النقد والتحليل دائماً.. بجوار هذه الإعلانات علي الشاشة هناك إعلانات شبه ثابتة في الملاعب تحت المدرجات حول الملعب. تظهر أيضاً علي الشاشة وهناك إعلانات صوتية عبر استديو 16 الشهير. ثم إعلانات علي الفانلات. وداخل الأندية والاستادات.. بل المعلن أحياناً ينشر الإعلان علي مواد أخري غير الرياضة مثل المسلسلات والأفلام. أو الحفلات الفنية.

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هناك فكرة أن يشترك هؤلاء المعلنون في خدمة الرياضة.. مثلاً شركات السيارات تعلن "من بدري الآن مثلاً" تعلن أن كل من يحصل علي ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 له سيارة هدية.. هذه السيارة لا تكلف الشركة شيئاً ولكنها ستحقق إعلانات خلال أسبوع واحد وهو إعلان مجاني لأنه إعلان إخباري.. هذا الإعلان خير من سنة إعلانات!!!... قبل أن يصل البطل إلي مصر وحول عنقه الميدالية إلي مصر.. ثم استقباله في المطار ليركب سيارته وسط عشرات من مصوري الصحف والتليفزيون. وأحاديثه مع النقاد. وأصحاب الإعلان بجوار السيارة.. وهناك ملاحق صحفية متخصصة لأخبار السيارات.

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هذا لأبطال اللعبات الفردية التي تحكمها الميداليات.. هناك رجال أعمال وأصحاب مشروعات لا يتعاملون مع السيارات.. هناك الآلات التي لا غني عنها لأي بيت مثل الثلاجة والبوتاجاز أو غيرهما.. يمكن لهؤلاء أن يتبرعوا بما يتعاملون معه.. وإن كانت السيارة لها بريق.. وممكن التبرع بمبلغ وتتجمع المبالغ لإعطاء كل لاعب في الرياضات الجماعية مبلغاً مع مكافأة الدولة.

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كل ما أرجوه.. في الفترة الحالية أن تشاركنا باقي وسائل الإعلام في تحفيز أبطالنا لكي يحققوا انتصارات من أجل اسم مصر. وإضافة لتاريخها المشرف.. ثم البطل هو المستفيد الأول.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية