ملخص الأسبوع

تقنية تجاوز الكرة لخط المرمى ساهمت في احتساب هدف ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.. متى نشاهد هذه التقنية في ملاعبنا؟

ـ لا أعتقد أننا سننجح في كرة القدم ونحن "خليط" بين الاحتراف والهواية.. إما أن يكون اللاعبون محترفين أو هواة وكذلك الإداريون..

ـ من خلال المعطيات والتعاقدات والتحركات الحالية سيكون الشباب أكثر الفرق استعداداً مع بداية الموسم المقبل.. هذا إذا لم يقر اتحاد الكرة أنظمة جديدة "تهدم" كل عمل قام ويقوم به الشبابيون..

ـ لا حكم أجنبيًّا يرضي هؤلاء.. ولا حكم سعوديًّا يرضي أولئك.. هذه هي حال "بعض" جماهير "وإعلام" أنديتنا.. حتى من قاد المباراة النهائية لكأس العالم في روسيا لم يرض عنه "بعض" الإعلاميين والجماهير.. ما هو الحل؟

ـ طالما أن اتحاد الكرة هو من وضع اللوائح "بغض النظر عن الأشخاص"، فإنه لا يوجد مبرر لتأخر "البت" في الاحتجاجات..

ـ لا أعلم كم هي عدد المرات التي تولى فيها بندر باصريح تدريب فريق القادسية "حلال إدارات مختلفة"؟

ـ لا شك أن "تعدد" إسناد المهمة لباصريح دليل حي على كفاءته الفنية، لكن السؤال الذي لا أجد له جواباً هو: طالما أن بندر باصريح مدرب كفء "في نظر القدساويين"؛ فلماذا لا يستمر مدرباً للفريق بدلاً من التعامل معه "كمدرب طوارئ"..

ـ للمعلومية.. بندر باصريح كان ضمن الجهاز الفني لفريق الاتحاد هذا الموسم "مع دياز ثم بيليتش"، وفجأة أصبح مدرباً للقادسية..

ـ لا أعلم ما الهدف من هذا التجمع.. أتحدث عن التجمع الحالي للمنتخب خلال فترة توقف "FIFA" الأسبوع المقبل..

ـ أفهم أننا ملزمون بالتوقف خلال هذه الفترة، لكنني لا أفهم تجمع منتخب "بتشكيلة غريبة" دون إعلان الهدف من هذه القائمة..

ـ اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية التشكيل "الجديد" لمركز التحكيم الرياضي، وهذا أمر إيجابي للغاية، "بشرط" أن يكون هذا المركز "فاعلاً" وليس "هامشياً"، خصوصاً وسط "كثافة" قضايانا الرياضية..

ـ جميل جداً أن نرى حضورًا مكثفًا للعائلات في ملاعبنا، لكنني أتمنى أن يتخلى "بعض الآباء" عن حمل أطفالهم فوق رؤوسهم؛ لأنهم "أي الأطفال" قد يسقطون خلال لحظة فرح بتسجيل هدف..

ـ قبل 10 جولات من نهاية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى يتنافس قطبا الجنوب "أبها وضمك" على الصدارة وبطاقتين من بطاقات التأهل.. هل يواصل قطبا الجنوب المشوار ليكون لدينا في الموسم المقبل في دوري المحترفين "ديربي الجنوب"؟



*نقلاً عن الرياضية السعودية