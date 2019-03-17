أزمة كأس العالم للأندية!!!!

الهجوم العنيف من الاندية الأوروبية علي بطولة كأس العالم للاندية بنظامها الجديد الذي يقضي بمشاركة 24 ناديا في البطولة كان متوقعا. بل اصبح هناك صدام وشيك مع الاتحادين الافريقي والدولي لتحديد موعد اول نسخة معدلة من تلك البطولة الوليدة في عام 2021 الذي يتوافق مع الموعد الجديد لكأس الأمم الافريقية والذي يبدأ من العام الجاري في الموعد الذي تستضيف فيه مصر البطولة خلال يونيو ويوليو.

الفيفا اراد تعديل النظام الهزيل لكأس العالم للأندية والذي يقضي الان بمشاركة 7 اندية فقط هي ابطال كل قارة من قارات العالم الست اضافة الي الفريق المنظم. الي نظام جديد بمشاركة 24 ناديا. آي اشبه بكأس العالم للمنتخبات ولكنه لم يراع تضارب مواعيد البطولة الجديدة مع البطولات القارية وفترات الراحة المفترضة للاعبين بعد موسم طويل وعنيف في كل انحاء العالم.

ونظرا لان النظام الجديد يضم 24 ناديا. فقد قرر الفيفا تقسيمها بين القارات بشكل غير عادل حيث منح اوروبا 8 مقاعد وأمريكا الجنوبية التي تصم 10 دول فقط 6 مقاعد بينما تم منح 3 مقاعد لكل من افريقيا واسيا وأمريكا الشمالية ومقعد واحد للأوقيانوس ليكون المجموع 23 فريقا يضاف لها فريق الدولة المنظمة. ويتم تقسيمها في النهائيات الي 8 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 3 اندية يصعد منها البطل فقط الي دور الثمانية الذي يقام حتي النهائي بنظام خروج المهزوم.

واري ان الفيفا حرص علي تعديل النظام السابق لكأس العالم للمنتخبات عندما كانت تضم نفس العدد حتي عام 1994 حيث كان الدور الاول 6 مجموعات رباعية ثم يصعد الاول والثاني وافضل الثوالث لتبدأ مرحلة خروج المهزوم من دور الـ16 اي كان الفريق يلعب 7 مباريات في النهائيات. الي النظام الجديد الذي يلعب خلاله الفريق 5 مباريات فقط لارضاء الاندية الاوروبية الكبري التي هاجمت قرار الاتحاد الدولي قبل صدوره. لأنها وجدت ان اقامة بطولة كأس العالم للاندية يخل ببرامج راحة اللاعبين بين المواسم في ظل بدء الموسم الكروي في اوروبا دائما في بداية اغسطس. وهو ما يعني ان اللاعب في قارة اوروبا لن يحصل علي راحة طبيعية بين المواسم مطلقا اذا وضعنا في الاعتبار اقامة كأس العالم للمنتخبات كل 4 سنوات وكأس الامم الأوروبية في السنوات العكسية ثم بطولتين لكأس العالم للاندية في السنوات الفردية كل 4 سنوات وعندئذ سينهي اللاعب كل موسم في نهاية يوليو وعليه ان يبدأ سريعا الاعداد للموسم التالي في اغسطس.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية