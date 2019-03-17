الاستثمار في نجوم الكرة

الاستثمار في الرياضة أصبح مهنة واسعة الانتشار، لها خبراء ينتشرون في كل أماكن وجود نجوم الرياضة وأنديتها وهيئاتها خاصة لعبة كرة القدم، التي تستحوذ على جزء كبير من اهتمام الإنسان على مساحة الكرة الأرضية.





الاستثمار في الرياضة متنوع… استثمار بالأندية وللعرب نصيب وفير فيه، والاستثمار باللاعبين الذين وصلت أسعارهم إلى مئات الملايين والمدربين، الذين قاربت رواتب بعضهم إلى مستوى دخل بعض النجوم الكبار وهكذا معظم الكوادر الأخرى.



ويكفي أن نعرف أن غالبية أندية أوروبا الاحترافية استثمارية هدفها الربح، لكنها كثيرا ما تتعرض للخسارة وفقا للبورصة التي تحدد قيمة أسهم هذا النادي أو ذلك.



القيمة الحقيقية للاعب مهمة جدا؛ حيث يرتفع سعره كلما كان هذا اللاعب نجما تهتف له الجماهير، ويشكل أداؤه متعة لعشاق الكرة وعشاق ناديه.





لو تذكرنا مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الأخيرة؛ حيث قال سيموني مدرب أتلتكو بعد مباراة الذهاب التي فاز بها أتلتيكو 2-0 وبلهجة ساخرة “في حال عودة يوفنتوس وتمكنه من التأهل في مباراة الإياب سيترك مهنة التدريب ويتجه إلى بيع البطيخ”.



أما رد النجم كريستيانو رونالدو فكان “هاتريك حيث سجل ثلاثة من أجمل الأهداف التي حقق فيها جانبا من وعوده للنادي الإيطالي”.





ويكفي أن أسهم نادي يوفنتوس في البورصة قد ارتفعت في ميلانو بعد تأهله إلى دور الثمانية لبطولة دوري أندية أوروبا بعد تغلبه على أتلتكو مدريد 3-0؛ حيث ارتفعت بنسبة 21 % تقريبا وزاد سعر السهم حوالي يورو ونصف.



وكانت هذه الأسهم نفسها قد هبطت عندما خسر يوفنتوس من أتلتيكو مدريد كما ذكرنا في البطولة نفسها.



وأيضاً كانت هذه الأسهم قد ارتفعت بنسبة 35 % عندما تأكد تعاقد يوفنتوس مع النجم رونالدو صيف العام الماضي.





إن النجومية الساطعة تفعل الكثير وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مسيرة أي ناد مهما كان مستواه، لأن الجمهور الكروي يعشق النجوم المتميزين، وهذا ما نفتقده في ملاعبنا وفي معظم ملاعب الدول العربية حيث اختفى النجوم من بعضها.



*نقلاً عن الغد الأردنية