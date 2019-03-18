اتحاد الكرة ينقذ المالكية

أفاد رئيس مجلس إدارة نادي المالكية جاسم عبدالعال على صفحات «الأيام الرياضي» بأن ناديه ينوي السفر برا لأداء مهمته الآسيوية بلقاء القادسية الكويتي ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، فريق يمثل المملكة يسافر برا (صج فشيلة)، وأردف عبدالعال أن الفريق يواجه ظروفا صعبة، يتعذر من خلالها الوفاء بالالتزامات المالية في مشاركته الآسيوية، والسبب ان وزارة الشباب والرياضة قررت وقف الدعم للفرق المشاركة، وذكر عبدالعال أن قرار وقف قرار الدعم كان صادما لكل الرياضيين واوقعنا في نفق مظلم، ولا يستبعد عبدالعال في المباريات القادمة ان يكون الفريق قادرا على السفر وتكملة ما تبقى من مباريات البطولة.

وأبدى عبدالعال اندهاشه مما حدث وهو مخالف تماما لما تطمح اليه المملكة من مشروع صناعة الرياضة ودفعها للتطور والرقي مع اهتمام وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد لملف كرة القدم والوصول لكأس العالم 2022، الكلام أعلاه جاء على لسان جاسم عبدالعال احد ابرز رؤوس انديتنا الرياضية المكافحة التي تحاول جاهدة رفع اسم المملكة في المحافل القارية (الصراحة يستأهلون فارس الغربية الوقوف معهم). لربما وقف الدعم عن الفرق المشاركة هي اول مرة تحدث.

همسة:

بتوجيهات من رئيس اتحاد الكرة الشيخ على بن خليفة آل خليفة، ينقذ موقف المالكية من السفر برا الى دولة الكويت وذلك بتأمين طائرة لنقل افراد الفرق لمباراة كأس الاتحاد الآسيوي، وهنا لابد ان نشيد باتحاد الكرة ورئيسه على انقاذ الموقف، الصراحة موقف يحسب للاتحاد، مع انه ليس من صميم عملهم، فالمشاركات وتأمين السيولة هي من صلب وزارة الشباب والرياضة، لو ان فريق المالكية مسافر برا وعن طريق السيارات لكانت (فضيحتنا بجلاجل)، (لا ويبون احتراف)!

*نقلا عن الأيام البحرينية