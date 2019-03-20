لعبة الأفضل فى التاريخ..!

** كل رياضى صاحب إنجاز أو لاعب حقق ألقابا وبطولات هو بطل زمنه، وليس كل الأزمنة، خاصة أن الأفضل فى التاريخ.. لقب كبير وعظيم يستحق تحليلا عميقا ودراسة وافية ومعايير واضحة. فنحن جميعا لم نشاهد ولم نعرف كل التاريخ..؟

** ربما يختلف الأمر قليلا بالنسبة للمدربين فى مجال كرة القدم، وهو الأمر الذى أعلنته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وهى تختار أحسن 50 مدربا فى التاريخ، وتصدرها الهولندى رينوس ميتشيلز، ثم الاسكتلندى أليكس فيرجسون، والإيطالى أريجو ساكى. وضمت قائمة الخمسة الأوائل يوهان كرويف وجوارديولا، واحتل الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى الحالى لريال مدريد، المركز 22.

** اعتمدت المجلة فى اختياراتها على عدة معايير وهى عدد البطولات التى حققها كل مدرب مع الأندية والخطط الفنية والأساليب الذى كان يتبعها وتأثيره وتأثير خططه وأساليبه على كرة القدم فى العالم، وشخصيته والتأثير الذى أحدثته مسيرته بشكل عام فى مجال التدريب. وكان ميتشيلز قد ابدع بأسلوب الكرة الشاملة مع أياكس ومنتخب هولندا. بينما حقق فيرجسون 38 لقبا منها 17 مع مانشستر يونايتد، وكان تأثير ساكى كبيرا على الكرة الإيطالية بصفة عامة.. ويعد كرويف أحد الذين وضعوا نبتة تيكى تاكا، وهو الأسلوب الذى طوره جوارديولا وحقق به العديد من الألقاب مع برشلونة.

** تأثير المدرب بما قدمه من خطط وأسلوب فى كرة القدم العالمية معيار مهم ويمكن وزنه وضبطه. لكن اختيار أفضل لاعب فى التاريخ مسألة يصعب حسابها وفقا لمعايير مطلقة، لأن كل زمن له أبطاله ونجومه بما يتفق مع زمن اللعبة وطبيعتها وتطورها ودرجة صعوبتها. فقد كان بيليه بطل زمنه وينافسه دى سيتفانو، وكرويف نافسه بيكنباور، مع أن كليهما يلعب فى مركز مختلف. ورونالدو يسابق ميسى. وكلاهما له أسلوب لعب مختلف لكن درجة الإبداع عند ميسى تهزم قوة ولياقة رونالدو.. وهو نفسه الفرق بين ريشة الفنان ومطرقة الحداد..!

** كنت علقت على مسألة الأفضل فى التاريخ، وأكدت أنه لا يوجد شىء اسمه أفضل لاعب كرة قدم فى التاريخ، ويمكن مناقشة اختيار أفضل نادٍ فى التاريخ، فهل بطولات أوروبا الخمس التى حققها ريال مدريد فى جيل بوشكاش ودى سيتفانو وخنتو وديل سول وسانتا ماريا تساوى فى قيمتها وصعوبتها البطولات الثلاث التى أحرزها ريال مدريد مع زيدان؟ هل تتساوى بطولة لعبت بها ثلاث فرق مع بطولة يلعب بها 24 فريقا؟

** أفضل رياضى فى التاريخ مسألة تخضع لاعتبارات معايير كثيرة، فهل تتساوى اللعبات فى صعوبتها؟ هل المعيار هو عدد الميداليات الأولمبية والعالمية؟ هل هو الرقم القياسى؟ هل هى درجة الجمباز النهائية لأول مرة؟ هل يتساوى «طرزان السينما» جونى ويسمولر أو فايسمولر باعتباره نمساويا، وهو الذى كسر حاجز الدقيقة لأول مرة فى سباق 100 متر حرة مع السباح مايكل فيلبس صاحب الرقم القياسى فى عدد الميداليات الأولمبية (28 ميدالية أولمبية منها 23 ميدالية ذهبية وثلاث فضيات، وبرونزيتين).. هل الأفضل فى التاريخ هى لاعبة الجمباز السوفيتية لاريسا لاتينينا بحصدها 18 ذهبية أم الرومانية ناديا كومانشى الفائزة بأول درجة نهائية فى اللعبة؟

** إنها قائمة طويلة تثير الجدل، ولذلك فإن كل لعبة لها أبطالها. وكل زمن له أبطاله. ولعبة الأفضل فى التاريخ تبدو فى بعض الأحيان غير دقيقة، وغير عميقة، وغير منصفة.



*نقلاً عن الشروق المصرية