لماذا مارفيك؟

ربما إذا أتم اتحاد القدم تعاقده مع المدرب الهولندي مارفيك، سيكون أفضل خيار متوافر في الساحة، يليق بقدرات منتخبنا الوطني، بناء على العديد من الأمور التي يمكن الوقوف عليها، ويمكن أيضاً أن تمنحنا دافعاً لإعادة البريق إلى الأبيض بعدما فقد كل شيء.



الجانب الأول يكمن في أن مارفيك أقرب علماً بالكرة الخليجية، ونوعية اللاعبين الموجودين، وكيفية التعامل معهم، لا سيما أنه تمكن من صنع مجموعة مميزة وتوليفة قاد بها المنتخب السعودي إلى المونديال 2018، وفشلت جميع الأسماء التي جاءت بعده في تولي زمام الأمور.



أيضاً لا ننسى أن عقلية الكرة الهولندية الأقرب إلى لاعبينا في قارة أوروبا، لأنها أيضاً قريبة جداً من أسلوب كرة القدم في أمريكا اللاتينية، بينما دائماً ما نشاهد لاعبينا يعانون على مستوى المنتخب مع المدارس الأوروبية الأخرى، عدا ما حدث مع المرحوم الفرنسي عبدالكريم ميتسو.



لكن نتمنى من اتحاد الكرة الانتباه من أمر مهم جداً، وهو وجود الطاقم الكامل للمدرب الهولندي الذي كان موجوداً مع السعودية، لأن حسب الأخبار هناك عناصر ذهبت إلى أندية أخرى مع صهره المدرب فان بوميل، وذلك لأن العناصر المساعدة تلعب دوراً مهماً، لذلك لا بد من التأكد من هذا الجانب.



ربما تكمن الناحية السلبية الأصعب في مارفيك، أنه من الصعب أن يوجد في الإمارات، بحكم ارتباطاته العديدة في بلده، وأعتقد أن اتحاد الكرة توصل إلى اتفاق معه في هذا الجانب، يضمن عبره الوجود لفترة أطول في الإمارات مع السماح له بالسفر إلى هولندا.



عموماً وبالنظر إلى ما كنا نعاني منه مع الإيطالي زاكيروني ومن قبله الأرجنتيني باوزا، وبالنظر إلى الخيارات السابقة، أرى أن مارفيك أقرب وأفضل خيار يمكن أن نستفيد منه مع منتخبنا الوطني الأول.



لكن الإشكالية التي سيعاني منها، هي توفير منتخب جديد للفترة المقبلة والمنافسة على ورقة التأهل إلى مونديال 2022، لا سيما أن معظم الأسماء التي شاركت في كأس آسيا الأخيرة قدمت كل ما لديها، والعمر الكروي وصل إلى آخره.



وسيعاني مارفيك بسبب عدم وجود عناصر بديلة جاهزة، لأن المجالس التي توالت على الاتحاد وضعت كل اهتمامها في «الدجاجة التي تبيض ذهباً»، وأهملت المنتخبات الأخرى بشكل كبير، والدليل أنه حتى الآن لا يوجد لاعب «فلتة» واحد يمكن أن يصنع الفارق «دولياً» مع المنتخب.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية