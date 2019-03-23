المنتخب ومرحلة جديدة

علي بركة الله يبدأ اليوم منتخبنا الوطني مرحلة جديدة من خلال لقاء النيجر في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الافريقية التي تستقبلها مصر خلال يونيو القادم ورغم أن المباراة تحصيل حاصل باعتبار ان مصر مؤهلة للبطولة إلا أن اللقاء سيكون محط الاهتمام من جماهير الكرة المصرية والخبراء لما يمثله من مرحلة جديدة وتحد آخر يخوضه الجهاز الفني بقيادة المكسيكي اجيري الذي حرص علي التحدي في اختياراته باستبعاد عدد كبير من جيل كأس العالم والاعتماد علي وجوه صاعدة وكانت بعض اختياراته محط انتقاد سواء للاعبين لا يشاركون مع انديتهم أو آخرين يعتقد البعض انهم مازالوا يحتاجون للوقت ولكن في النهاية القرار للمدير الفني وبالتالي فهو مطالب باقناع الجميع باختياراته من خلال هذا اللقاء ثم تجربة نيجيريا الودية القوية.

ومن هنا فالكل ينتظر منتخبنا باختياراته الجديدة وتقييم التجربة ومدي صلاحية الاختيارات أو العودة من جديد لعدد من اللاعبين الذين كان استبعادهم مثار حديث عدد من الخبراء وخاصة ان الوقت ضيق وليس أمام الجهاز الفني وقت لإجراء تجارب كثيرة أخري فالدوري لن يتوقف إلا قبل البطولة بفترة ليست بالطويلة وبالتالي لن يستطيع الجهاز الفني اللعب مباريات كثيرة ولن يتعدي الأمر مباراة واحدة علي أقصي تقدير وبالتالي التجربة الحالية لها اهميتها الكبري.

وحسناً فعل اجيري باستبعاد محمد صلاح نجمنا الكبير لاعطائه الفرصة للراحة وسط كم الضغوط الموجود بها سواء في الدوري الانجليزي أو بطولة أوروبا للأندية وهذه المرحلة تتطلب منه التركيز والتقاط الأنفاس قبل استئناف المباريات حتي يستعيد أداءه كما كان ويعود للتهديف وهو تنسيق يعطي الثقة بين الجهاز الفني واللاعب للقادم ويجعل العلاقات هي الأفضل لصالح القادم مع المنتخب.

ولابد للجميع ان يلتزم وان نقلل الهجوم علي الجهاز الفني والتشكيك في الاختيارات واتهام أحد أعضاء الجهاز الفني انه وراء استبعاد هذا اللاعب أو ذلك فالمسئول الأول هو اجيري وبالتالي لابد ان ينسي الجميع الانتماء لهذا النادي أو ذلك وان يكون الجميع علي قلب رجل واحد لصالح منتخبنا الوطني وان نوفر كل الأجواء المناسبة لمواصلة المشوار ولكن في نفس الوقت من حق الاعلام والخبراء اعطاء وجهات نظرهم الفنية بعد اللقاءين مع النيجر ونيجيريا ولكن دون تجريح والقرار في النهاية للجهاز الفني المطالب بعد العودة بدراسة كل الأمور وان يكون هناك لقاء مفتوح كل أسبوع مع الإعلام بكل فئاته حتي لا يكون هناك مجال للاجتهاد من أحد وحتي يكون الجميع علي قلب رجل واحد من أجل منتخبنا واسم مصر الذي يستحق ان يكون الكل علي قلب رجل واحد.

أخيراً أتمني للجهاز الفني كل التوفيق وان ينجح في مهمته وان يكشف نجوماً تستطيع ان ترفع اسم مصر وأن يجمع ما بين الخبرة والشباب وان يعلم ان المهمة ليست سهلة خاصة ان البطولة لدينا وبالتالي الفوز بها مطلب شعبي مع التنظيم الجيد وجمهور مصر سيكون الداعم الأكبر وبالتوفيق للمنتخب في القادم ولنبدأ مرحلة جديدة متميزة.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية