اتركوا صلاح.. أرجوكم

زملائي "بعض" النقاد الذين يهاجمون محمد صلاح سواء في داخل مصر أو خارجها.. ألم تعلموا أن بوشكاش المعجزة والخرافة أضاع كأس العالم من بلده حينما أخفق في ضربة جزاء في نهائي بطولة كأس العالم بسويسرا عام 1954 ثم أحرزت ألمانيا هدفا وتحولت إلي "خط صد" أمام مرماها لم يغادر لاعبوها خط الوسط حتي فازوا بالكأس كحلم كان بعيد المنال ولا في الأحلام.. ورفعت أيامها ألمانيا هتافها الشهير السائد حتي الآن "ألمانيا فوق الجميع".

بعد أسابيع أحضر محمود بدرالدين فريق ألمانيا ليلعب مباراة في النادي الأهلي عام 1954 كان الاستاد لم يتم بناؤه.. جاء الفريق دون مقابل رغم أن حامل كأس العالم عادة يرفع سعره.. اعتبرت ألمانيا أن هذه المباراة نزهة ومكافأة لفريقها الذي حقق معجزة غير متوقعة لذلك قام الفريق بعدة رحلات في الهرم وغير الهرم ونزلوا في الملعب بلا أي تمرين ففزنا عليه "2-1" وقامت مصر ولم تقعد.. مصر فازت علي بطل العالم!!.. جمال عبدالناصر طلب من خالد محيي الدين نسخة من جريدة "المساء" التي كانت أيامها الصحيفة الوحيدة التي تفرد أكثر من صفحة للرياضة.. ويومها أفردنا ثلاث صفحات.. صفحتان كلام والثالثة كاريكاتير مصطفي حسين وصبور.. كانت رئاسة الجمهورية تطلب أعدادا من "المساء" بمجرد دوران المطبعة.

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الكرة ليس لها كبير.

هل تريدون قصة أخري؟

في الستينيات كانت هناك بطولة العالم العسكرية لكرة القدم.. قرر عبدالحكيم عامر الاشتراك بها.. وأمر بأن يكون منتخب مصر هو منتخبها العسكري.. وكانت الدور قبل النهائي والنهائي في دولة ما.. استقبلنا في مصر بطولتين.. وفي إحدي البطولات التي أقيمت في اليونان.. وصلنا إلي المباراة النهائية ضد هولندا بعد أن هزمنا تركيا إحدي أقوي الدول حتي أن حسين مدكور مذيع المباراة بالراديو فقد صوته وهو يهتف لمصر ويصف هدف الضظوي!! ولعبنا مع هولندا الضعيفة نسبيا.. قرر بروشتش المدرب وكان مدرب الأهلي في نفس الوقت.. قرر عدم اشتراك أحمد مكاوي أحد خير لاعبي مصر لأنه في المباراة الحساسة جدا السابقة لم يكن في مستواه المعتاد وخير منه أكثر من لاعب في مركز رأس الحربة مثل صالح سليم أو الشاذلي "الترسانة" ولكن حسين مدكور ومحمد الجندي مساعد المدرب أصرا علي أن يلعب مكاوي "الكابتن" لكي يحمل الكأس.. سافر بروشتش إلي مصر صباح يوم المباراة دون أن يراه.. وأضاع مكاوي فرصتين وضربة جزاء وفازت هولندا وأغمي علي رأفت عطية من شدة غيظه!!! مع صفارة النهاية!!! وقرر مكاوي اعتزال الكرة!!

الكرة ليس لها كبير مرة أخري.. اتركوا صلاح أرجوكم.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية