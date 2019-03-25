رسالة لأمير الرياض لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

في هذا المقال أوجه رسالة مباشرة لسمو أمير منطقة الرياض، الأمير العاشق والمعشوق فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العاشق لوطنه ولمدينته الرياض التي يقودها لمزيد من التطور والازدهار بكل حرص واقتدار وعلى الأصعدة كافة، ليصبح بذلك الأمير فيصل معشوق أهالي الرياض؛ لقربه من المواطنين، ولحرصه على أن ينعم جميع أهالي الرياض بالرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ولأن موضوعنا رياضي والرياضة جزء مهم من رؤية المملكة 2030، فإننا عبر هذا المقال نناشد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بأن ينقذ نادي الرياض من معاناته الحالية، فالرياض يصارع على الابتعاد من شبح الهبوط لدوري المناطق، بعد أن تركه محبوه وأعضاء شرفه دون أي تدخل ملموس من شأنه أن ينقذ النادي ويحسن من وضعه. وبحكم أن محبي نادي الرياض وأعضاء شرفه ابتعدوا، وهيئة الرياضة لن تتدخل لإنقاذه بحكم المساواة مع الأندية الأخرى، فلم يتبق لنادي الرياض إلا أمير الرياض المحبوب الذي نأمل أن يشكل فريق إنقاذ لقيادة دفة النادي وإعادته لوضعه الطبيعي. فنادي الرياض يحمل اسم مدينة غالية علينا، ويكفي أنها عاصمة الوطن، وعودة نادي الرياض مطلب رياضي واجتماعي مهم، وهذا لن يتحقق إلا بدعم شخصية كبيرة ومهمة كـ»سمو الأمير فيصل بن بندر» صاحب الأيادي البيضاء والإنجازات الكبيرة.



*نقلاً عن الرياض السعودية