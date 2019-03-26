أحمد ربيع والأولمبي

تعودنا دوماً على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتفاصيل الدقيقة كافة في مجتمعنا بمختلف قطاعاته، ونحن محظوظون للغاية بالدعم والاهتمام الذي نجده من قيادتنا، وبالأمس حظي أحمد ربيع لاعب نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني بزيارة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاطمئنان على صحته، إثر إصابة قوية تعرض لها خلال مباراة ودية لفريقه على ملعب اتحاد القدم.



بلا شك .. الإصابة قضاء وقدر.. ولكننا نتساءل هنا عن معايير السلامة الموجودة في اتحاد الكرة، ولا سيما أن الملعب يتدرب عليه لاعبو المنتخبات السنية، والمراحل في الأندية الأخرى، ولا بد من التحقيق مع المسؤولين الذين صمموا الملعب بهذا الشكل غير الآمن بتاتاً.



لأنه لا يمكن أن يكون هناك ملعب في العالم بهذا الشكل الخطر، والمسؤولية على عاتق اتحاد الكرة، لأنه ترك ملعباً بهذا الشكل، يمارس فيه أبناؤنا كرة القدم دون وجود أي معيار للسلامة.



إلى ذلك .. نشكر كل من اهتم وتابع حالة لاعب منتخباتنا الوطنية ونادي الجزيرة أحمد ربيع، ونقول لمن حرص على زيارته جزاك الله ألف خير.. وعلى الآخرين أن يستحوا قليلاً ..



من جهة أخرى .. قدم لاعبو منتخبنا الأولمبي مباراة أخرى مميزة أمام المالديف في التصفيات القارية والمؤهلة إلى الأولمبياد أيضاً، وبرهنوا على أن هناك نوعية جيدة تحتاج إلى اهتمام أوسع ومباريات أكثر، وتبقت أمامهم مواجهة ثالثة ضد الأخضر السعودي ستوضح مستواهم الحقيقي.



هذا الجيل الموجود حالياً مع الأولمبي وجد متابعة أقل من المنتخبات الأخرى، بحكم أن الأندية ترفض تجمع لاعبيها إلا في أيام الـ «فيفا»، ولكن معظم اللاعبين استفادوا من وجودهم سوياً في منتخبات سابقة على صعيد الشباب والناشئين وأيضاً البراعم، ونأمل أن تتاح لهم الفرصة مع الفريق الأول لكسب المزيد من الخبرة مستقبلاً.



ونتمنى أن يقدم اللاعبون ما لديهم أمام شقيقهم السعودي، وتبقى النتيجة في علم الغيب، ومهما حدث يجب ألا يتم التأثير في هذه المجموعة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية