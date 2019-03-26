5 منتخبات عربية في كأس الأمم

** شهر أمشير مشي بالسلامة وأخذ طوبة في ديله لكنه ساب لنا الزعابيب!!

** سعدت كثيرا بصعود بوروندي إلي نهائيات كأس الأمم الافريقية يونيو القادم لأول مرة في تاريخها.

بوروندي تعدادها ومساحتها تقريبا نفس تعداد ومساحة شبرا الخيمة!!

** تجربة المنتخب الأولي ضد النيجر مفيدة برغم التعادل 1/1 في العاصمة نيامي.. لكن بصراحة الاداء فضيحة وبعض اللاعبين الجدد بالكثير قوي يلعبون في منتخب شبراخيت!

** في يوم اليتيم تذكروا الأطفال الأيتام.. اعطفوا عليهم ولو بكلمة طيبة.

** منتخب مصر يواجه منتخب نيجيريا الأول الليلة.. هل يلعب أجيري بنفس اللاعبين الجدد للتجربة غير المفيدة.. أو يلعب بمن سيشترك بهم في نهائيات كأس افريقيا لتكون تجربة احتكاك مفيدة؟!

** لجنة الانضباط باتحاد الكرة يجب ان يحال إليها أي حكم يذهب إلي شقة جسر السويس.. واسألوا عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام عمن يذهبون إلي هذه الشقة والا فسوف نقول الاسماء.

** مباريات دورة الترقي تستحق ان يتابعها الجمهور والتليفزيون والإذاعة!

*نقلا عن الجمهورية المصرية