بطولة إفريقيا القادمة ليست ككل بطولة سابقة أو لاحقة.. ظروف هذه البطولة مختلفة.. نحن في عام مصر الإفريقي.. وبعد طول ابتعاد العالم عن تكليفنا بتنظيم بطولات عالمية أو قارية أو عربية.. ثم هذه البطولة مع مؤتمرات الشباب لكل القارات تساعدنا كثيراً في السياحة.

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المهم هذ ه البطولة القادمة لم تكن تحتاج لأي مغامرة غير محسوبة ومحاولات وتجارب وتلاعب في الفريق الكبير.. ثم مغامرة في مباراة ودية والنتائج يتم تسجيلها في الفيفا وتؤثر علي ترتيبنا.. ثم الدول التي وصلت إلي نهائي البطولة الإفريقية يدرسون حالياً الفرق المنافسة وهذه الفرق لها النتيجة دون التفاصيل.

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كل ما أخشاه ألا يكون استعدادنا للبطولة علي أعلي درجة وهذا ما يردده الجمهور الآن.

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حتي لو أدي الأمر إلي تأجيل المباريات المتبقية من الدوري والكأس لما بعد البطولة ــ كما يقترح البعض ــ فهذا خير لنا وللبلد وللجماهير ولغير الجماهير من أي احباط لا قدر الله.. نريد رأي أجيري بعد عودته وله الكلمة النهائية.. والله معنا.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية