يأتي - بلا شك - كلاسيكو 2019 كإجابة فورية للسائل عن أهم وأكثر المباريات شعبية في آسيا السنوات الأخيرة. ومعنى كلاسيكو هو لقاء يجمع بين أهم فريقين في الدولة.. لقاء يتميز بشعبيته وجماهيريته وامتلاء مدرجاته، مثل كلاسيكو إسبانيا بين ريال (مدينة مدريد) وبرشلونة (كاتالونيا).. بينما كلمة «ديربي» معناها تلك المباراة، ولكن بين فريقين من المدينة نفسها، مثل ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي، وديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال، وديربي الغضب الشهير بين قطبي مدينة ميلان الإيطالية: إي سي ميلان وإنترميلان.

الهلال والنصر غدًا يجمع بين المسميَيْن! فهو كلاسيكو المملكة.. وهو ديربي الرياض! وهو أهم اللقاءات بينهما السنوات الأخيرة؛ لأنه يحدد بنسبة كبيرة بطل الدوري هذا الموسم، بعكس ما يقوله بعض المنتسبين للناديَيْن بأن اللقاء «عادي»، ولن يحسم البطولة و.. وربما يكون هذا تحسبًا منهم إذا خسر فريقهم.. علَّهم يجدون مخرجًا!

فالهلال لو فاز سيبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط، بينما لو فاز النصر سيصعد لقمة الدوري بفارق نقطة، تميزه عن الهلال. وستؤثر نتيجة المباراة في معنويات الفريقين على أرض الملعب الجولات القادمة. لا شك أن المنافسة بينهما قوية هذا الموسم حتى خارج الملعب في المقارنات المالية؛ فالهلال قيمة لاعبيه 208 ملايين ريال، والنصر 236 مليونًا، ومتوسط أعمار لاعبي الناديَيْن واحد: 28 سنة. الأجانب هنا وهناك 8 لاعبين. التاريخ مع الهلال بـ9 انتصارات مقابل 5 للنصر و5 تعادلات خلال مواجهاتهما بدوري المحترفين!

زوران مدرب الهلال وفيتوريا مدرب النصر سنهما واحد تقريبًا. زوران سِجله بوصفه مدربًا أنجح؛ فمعدله التدريبي 2.2 نقطة في المباراة، بينما فيتوريا 1.7 نقطة، وكانت آخر نصائحه للاعبي النصر إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي للتركيز في الكلاسيكو!

الهلال ينفرد بأكبر عدد رعاة بين الأندية السعودية بـ8 رعاة وشركاء، بينما النصر نصف هذا الرقم..

تقارب في كثير من الأمور يجعل هذه المباراة لها طابع خاص. الديربي أيضًا سيكون فيه تنافس على هداف الدوري بين جوميز الهلال الذي قدم موسمًا استثنائيًّا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله إحدى أهم صفقات النصر الناجحة المواسم الأخيرة.. ثم لا تنسَ «إدواردو».. تذكَّر هذا الاسم؛ فربما تجده على شاشة الهدافين.. غدًا!

3 دوري.. أم؟

يتبقى كلاسيكو التصريحات بين رئاستَي الناديَين، التي بدأت - بلا داعي- من المعسكر الأصفر، وكان من الأفضل أن لا تخرج في هذا التوقيت.. المهم أن أحدهما بدأها بلقاء تلفزيوني 4 ساعات، انتهى بعرض ساعتين، ومع ذلك حفل بما لذ وطاب كما رأينا!.. على الجانب الآخر كانت استجابة الأزرق على شكل مخاطبة من رئيسه للجماهير: «ننتظر إبداعكم في المدرج يوم الجمعة كما عودتمونا.. وعدم الانجراف وراء أي استفزاز أو شحن، واجبنا الآن الوقوف خلف نجومنا فقط وإظهار أفضل صورة عن وطننا»..

كلمات مختارة بعناية.. لها فائدة داخل الملعب.. ورؤية جيدة لأحد أهم محاور قوة الهلال عبر تاريخه، وهو جماهيره.. وكانت الاستجابة هي نفاد تذاكر الجمهور الهلالي رغم أن المباراة تعتبر مباراة خارج الأرض للأزرق، وهي مباراة النصر (استاد الملك فهد)؛ الأمر الذي يؤكد أهمية المباراة بالنسبة للهلاليين، ورغبتهم العارمة في ضرب عصفورين بحجر: الفوز على الغريم التقليدي، والابتعاد بالصدارة بخمس نقاط لضمان الدوري رقم 3 على التوالي، خاصة أن المتبقي بعد الديربي 5 جولات فقط على نهايته!

*نقلا عن الجزيرة السعودية