الزمالك والأهلي سهرة متميزة

جماهير الكرة المصرية بمختلف ميولها علي موعد اليوم مع الكلاسيكو المصري ولقاء القطبين الزمالك والأهلي باعتبار أن الأبيض صاحب الملعب في مباراة هامة للطرفين في صراعها علي لقب الدوري العام هذا الموسم وهو لقاء بكل المقاييس يستحوذ علي الاهتمام داخل وخارج مصر وإحدي المباريات الكبري والمنتظرة دائماً.

ولقاء اليوم ليس كما يتصور البعض أنه سيحدد بطولة الدوري خاصة أن هناك لقاءات بالجملة للطرفين في الدوري ستلعب دوراً في تحديد البطل بجانب أن هناك لقاء ثانياً بين الطرفين ولكنه في نفس الوقت بطولة خاصة بينهما ويأتي في توقيت صعب للطرفين خاصة أن هناك دور الثمانية في البطولتين الأفريقيتين بعد أيام من لقاء اليوم.

ونأمل أن يخرج اللقاء بصورة مشرفة للكرة المصرية ويسود الحب والروح الرياضية وأن يعلم الجميع أن اللقاء يحظي بنسبة مشاهدة ضخمة وبالتالي لابد أن يقدم الطرفان صورة مشرفة للكرة المصرية وخاصة أننا نستعد بعد أيام لاستقبال قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر من 21 يونيو القادم وهذه القرعة ستحظي بأكثر من مليار مشاهد وبالتالي ستكون محط أنظار العالم ومن هنا لابد أن يقدم أفضل الأندية المصرية مباراة جيدة تعطي صورة حقيقية للكرة المصرية والالتزام وهذا ما يجب أن يدركه الجميع وبالتالي مطلوب الهدوء والتركيز وأيضاً الحساب لم يخرج عن ذلك مهما كان اسمه ومكانه.

وكنا بالتأكيد نأمل أن تكتمل الصورة بالحضور الجماهيري ولكن طالما أن الأمر له ظروفه فالواجب أن يحرص نجوم الفريقين علي تقديم صورة جميلة ويؤكدون قبل غيرهم نبذ التعصب والحرص علي روح الأسرة الواحدة التي طالما تواجدت في ملاعبنا وأن المنافسة داخل المستطيل الأخضر فقط وبالتالي مطلوب خلال الساعات القادمة وحتي بدء اللقاء تهيئة إعلامية جميلة وخاصة من الفضائيات ومن معلقي ومحللي اللقاء وأن نحرص علي ذلك وعلي أن جميع اللاعبين أصدقاء وزملاء بمنتخبنا الوطني.

والمباراة لن تحسم الدوري كما يدعي البعض فمازال المشوار طويلاً وهناك لقاء ثان ولقاءات مع فرق قوية خاصة أن الدوري هذا الموسم مليء بالمتناقضات ومن الصعب تحديد نتيجة مباراة وبالتالي مازال المشوار طويلاً والمنافسة ستظل للنهاية وعلي كل منهما أن يقدم أقصي ما لديه للنهاية وخاصة أن الأسبوع القادم مباشرة سيخوض الطرفان لقاءي الذهاب في بطولتي الأندية الأفريقية الأبطال والكونفدرالية وخارج مصر وبالتالي مطلوب التركيز والحفاظ علي بعضه ليخوضا هذا الدور مكتملي الصفوف من أجل مواصلة المشوار وحصد اللقبين للكرة المصرية قبل مشوار بطولة الأمم الأفريقية.

وسلوك الفريقين سيلعب دوراً كبيراً في عودة الجماهير لملاعبنا في المتبقي من اللقاءات هذا الموسم وسيكون خير بروفة لمشوار البطولة الأفريقية وسيكون له دور هام.

أخيراً مباراة اليوم نريدها سهرة كروية جميلة وليلة من ليالي مصر الجميلة وفي نفس الوقت لابد من محاسبة أي مقصر وخارج عن النظام والروح الرياضية وأن نعلم في النهاية أنها مباراة كرة قدم المنافسة مطلوبة داخل المستطيل الأخضر ولكن دون خروج عن المألوف ونأمل أن نجد الفريقين معاً في لقطة جميلة قبل المباراة وأن تشهد مصافحة محترمة بعدها وأن يخرج الجميع حبايب والفائز في النهاية الكرة المصرية ونأمل أن يقدما مباراة ممتعة وجميلة وأن نستمتع بكلاهما وبالتوفيق للطرفين وللكرة المصرية وللجميع وأن نشاهد سهرة كروية متميزة.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية