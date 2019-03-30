الفريقان.. خاسران

لكي تهدأ أعصابك ولا تكون متوتراً.. توقع أن الفريق الذي تشجعه سوف يخسر اليوم وهيئ نفسك لذلك فإن خسر بالفعل فأنت توقعت هذا مقدماً ولا جديد في الأمر.. فقد توقعت أنت الهزيمة قبل المباراة. وكان تعادل الفريقان خير وبركة ويا دار ما دخلك شر أما إذا فاز الفريق الذي تشجعه فستكون الفرحة مضاعفة.



لكن لي أكثر من ملاحظة علي مباراة الزمالك والأهلي اليوم!.. أنا حزين جداً لأن المباراة سوف يشاهدها 30 متفرجاً فقط لا غير وفي الغالب هم أعضاء مجلسي إدارتي الناديين مع أنها تقام خارج مقرهما.. باستاد برج العرب ولا أدري كيف يوافق الناديان أن تقام مباراتهما بدون جمهور وهي مباراة الزمالك وقد خسر حوالي مليون جنيه التي يمكن أن يجمعها من إيراد الجمهور.



وبالتالي فإن مباراة الناديين معاً في الدور الثاني وهي مباراة الأهلي لابد وأن تتم بنفس النظام يحضرها 30 متفرجا فقط وليس 31 مشجعاً لأنه من غير المعقول ألا يحصل الزمالك علي أي مليم إيراداً من المباراة ويسمح للأهلي بجمهور وإيراد.



إنني أشعر بالخجل أن يلعب أهم فريقين في قارة افريقيا مباراتيهما في الدوري بدون متفرجين بينما كل مباريات الكرة الأرضية تقام بالجمهور.



أما نتيجة المباراة فكل مشجع إذا سألته من سيفوز اليوم يقول إنشاء الله هنكسب ثلاثة صفر أو اتنين واحد أو واحد صفر.. ولن يقول مشجعاً أن فريقه سيخسر حتي لو خسر أمام فريق أضعف من منافس اليوم لأنه لا يتصور أن يفوز المنافس مهما كانت قوته.. ولهذا أتمني أن نهيئ أنفسنا.. كل يتوقع أن فريقه سيخسر.. فإن تعادل خير وبركة وإن فاز يا لها من فرحة.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية