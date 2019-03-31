كذبة بيضاء قديمة للاتحاد

الدنيا تتغير كنا في يوم من الأيام في السنوات المجيدة الماضية نجد اتحاد الكرة يحاول دفع الجماهير لحضور المباريات بطريقة كوميدية.

زمان كانت المباريات المتتالية في الدوري والكأس وما أكثر من مباريات جيدة علي أعلي مستوي مع منتخبات فازت ببطولات وأندية كبيرة لها ثقل فني كبير.. لكثرة المباريات كان اتحاد الكرة يخشي علي الإيراد لذا لجأ المرحوم مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد لحكاية طريفة قديمة.. قبل أي مباراة مهمة مثل مباراة فريق ألمانيا الفائز بكأس العالم.. مثلاً.. كان يصدر تصريح من سكرتير عام الاتحاد بأن المباراة غير مذاعة تليفزيونياً ولا إذاعياً.. مثلاً للخلاف علي حصة صاحب الأرض النادي الأهلي حصته من الإيراد.. هنا يتسابق الجمهور علي قطع تذاكر المباراة قبلها بيوم أو يومين رغم ارتفاع سعرها.. حدث هذا بالفعل كخطة لملء المدرجات بأعلي الأسعار!! ثم تتكاثر الجماهير حول الملعب تريد الدخول ولو وقوفا بأي سعر.. منظر الجماهير الضخم حول أبواب الملعب يدعو مدير أمن القاهرة لأن يمسك الميكرفون ويقف علي منضدة عالية عند الباب الرئيسي ويحلف للجماهير بأن المباراة مذاعة تليفزيونا واذاعة.. وتجري لتلحق المباراة علي الشاشة.

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نجحت هذه الفكرة أكثر من مرة أيام المرحوم مراد فهمي.. ثم حدث خلاف مع "الأهرام" مع زميلنا الله يرحمه أحمد علام "جهينة الصغير" رفض أن ينشر بيان الاتحاد الرسمي بعدم إذاعة مباراة ما.. بل كتب ما يعني بأن المباراة مذاعة ورفع اتحاد الكرة قضية ضد أحمد علام بصفة شخصية مطالبا بتعويض ضخم!!

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أذكر منذ أواخر الستينيات كانت مفاوضات بين الأندية واتحاد الكرة حول نسبة الأندية من الإيراد سواء مقابل الملعب أو حصة من الإعلانات المنشورة في أسفل المدرجات.. وهذه الإعلانات عملت مشكلة أخري مع التليفزيون الذي طالب بحقه أيضاً لأن صورة هذه الإعلانات تنشر علي الشاشة.. لا أدري كيف انتهت هذه المشاكل؟!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية