نادي سموحة دخل التاريخ

لا أظن أن نادياً في العالم لم يحقق انتصاراً واحداً خلال 18 مباراة متتالية سوي نادي سموحة السكندري مما جعله يدخل التاريخ وموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

أخر فوز حققه نادي سموحة كان علي فريق وادي دجلة يوم 7 أكتوبر من العام الماضي.. ومن وقتها لم يستطع ان يفوز ولو مرة واحدة علي أي فريق حتي المتواضع.

أمس الأول اقيمت مباراة سموحة ووادي دجلة في الدور الثاني واعتقد البعض أنها ستكون المفتاح لحل النحس وعودة الانتصارات من جديد.. لكن حدث ما كان يخشاه مشجعو سموحة فانهزم ايضا 2/3 بل كان مهزوما 1/3 حتي سجل سموحة هدفا ليفوز دجلة 3/2 ويضيع الامل.

الحقيقة ان المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي لم يدخر وسعا وفعل كل شئ لاخراج الفريق من كبوته وتعاقد مع عدد كبير من المدربين المصريين والاجانب كان آخرهم حسام حسن وشقيقه ابراهيم وجهازهما المعاون وبقي الحال كما هو دون تأثير.. كما انه سعي للتعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية دون جدوي لكن غلطة مسئولي سموحة أنهم باعوا عددا من المواهب القادرة علي تغيير نتيجة أي مباراة ولم يعوضهم في الفريق.. كما خسر المدافع القوي ياسر إبراهيم ومنذ انتقاله للأهلي ودفاع سموحة اصبح أضعف دفاع وهو الامر الذي نخشي معه ان يهبط سموحة للدرجة الثانية لاقدر الله.. فلو هبط لن يعود قبل سنوات وقد يدخل الدوامة ويضيع مثلما ضاعت اندية اسكندرية عريقة مثل الترام والأوليمبي والكروم وغيرها وهي خسارة فادحة.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية