الديربى.. مشهد كامل!

** الكرة المصرية ليست المنتخب وحده. وتعريف الكرة المصرية كررناه لعل التعريف يصل إلى كل الجهات التى تتعامل مع تلك الصناعة. فاللعبة فى مصر هى أولا المسابقات المحلية، وهى ثانيا وثالثا ورابعا اللوائح المنظمة والملاعب، والاستادات، والجمهور، والنقل والتصوير التليفزيونى، والفرق والتدريب، والتحكيم والمنتخبات ونحن نكرر هذا الكلام مع كل فرصة، ومن تلك الفرص مباراة القمة رقم 117.. فالدربيات ليست مجرد مباراة ولكنها مشهد كامل تحتفى به كل الدول وتبيعه!

** خاض لاعبو الأهلى والزمالك المباراة على مدى 99 دقيقة ضد الإصابات ونجحوا فى الخروج سالمين معافين، وهو المكسب الأول منها . فقد تسببت الأمطار الغزيرة والمتوقعة فى الساحل الشمالى فى إغراق أرض الملعب، بدرجة جعلت الحركة والإنقضاض والتمرير والتسديد ولعب كرة القدم أمورا شديدة الصعوبة. وهذا ما أجمع عليه مدربا الأهلى والزمالك، والمساعدون والمديرون وقبلهم الجمهور..!

** جاءت المباراة دون المستوى. خالية من المتعة. وحضرها مايقرب من مائة متفرج. أخذ بعضهم يهتف لفريقه، كلما تذكر أن التشجيع واجبا أو لكسر حاجز صوت الصمت. فكانت أصوات الهتاف أتية من بعيد، كأنها قادمة من بحر هادىء بلاموج، لمجموعة من الصيادين الذين خرجوا إلى قلب البحر بحثا عن الرزق. فغاب الصيد فى هذا البحر كما غابت الأهداف والمتعة فى الملعب..!

** بوضوح المسألة نسبية فعندما نشير إلى تفوق الأهلى فى الشوط الأول. ثم تفوق الزمالك فى الشوط الثانى، فذلك مقارنة بحال المباراة بأكملها. وحال الظروف الجوية التى أثرت على الملعب وعلى الأداء. لكن بعض المكاسب فى المباراة هى صلابة وثبات رمضان صبحى فهو لاعب عنده شخصية. كذلك براعىة عبدالغنى مدافع الزمالك المميز الذى عوض غياب محمود علاء. وعلى الرغم من التمرير السيئ من لاعبى الفريقين، وعلى الرغم من ضعف المناورات والتحرك وسوء التسديد، لاحت بعض الفرص القليلة والقاتلة التى كادت تنهى اللقاء بفوز فريق على الأخر. وكانت أسهل الفرص لناصر ماهر وأزارو من الأهلى ولكل من أحداد وساسى. وهى الفرص الحقيقية التى تعلو فيها نسبة التسجيل، فلا أحسب كل تسديدة أو«تهويشة» أمام المرمى على أنها فرصة..

** من سوء الحظ أن الناس تابعت قبل 24 ساعة ديربى النصر والهلال الذى خرج بصورة رائعة، من جميع النواحى، مما أثار البهجة ونشرها فى أعين المشاهدين. وديربى الأهلى والزمالك هو تاريخ فى المنطقة والإقليم، وقوة ناعمة مصرية يجب تنميتها والحفاظ عليها.

** ومن سوء الحظ أيضا أن الناس تتابع مباريات أوروبية، ومباريات البريمير ليج التى تشهد أمطارا غزيرة بالأيام أوعلى مدى ساعات، ولاتفسد المياه أرضيات الملاعب بما يؤثر على أداء اللاعبين أو يعرضهم للإصابات. ولأننا نريد للرياضة المصرية الأفضل. فإننا منذ سنوات طويلة نتحدث ونتمنى أن نعمل ألف حساب لاحتمالات هطول الأمطار بتلك الكثافة..

** كانت هيئة الأرصاد قد أعلنت قبل إسبوع من موعد المباراة عن هذا الطقس السيئ الذى سوف يصيب البلاد خلال فترة المباراة. وبالطبع كان الساحل الشمالى فى مقدمة مناطق الجمهورية إستقبالا للأمطار والرياح. . فلماذا لم يتقرر نقل المباراة إلى أى ملعب خال لا يخضع للإصلاحات المخصصة لملاعب كأس الأمم الإفريقية خاصة أن الحضور الجماهيرى المقرر منعدم تقريبا، بتخصيص 15 مشجعا لكل نادى، وهو عدد يكفى أن ينقله «أتوبيس سياحى فاخر» إلى أى ملعب فى الجمهورية؟!

*نقلا عن الشروق المصرية