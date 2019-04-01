مباراة غريبة

مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.. ضجيج وصراخ وتوتر وتشنج واحتجاجات وتأجيل ثم تكون الصدمة.. مباراة فقيرة.. طقس سيئ للغاية أداء ضعيف هزيل مستوي مراكز الشباب.

أرضية الملعب مثل "الجرن" عندنا في الفلاحين!

مثل مباراة محمد الحنفي وتعادل الزمالك مع المقاولون 2/2 والجو متوتر ومشحون وكثر الكلام حول بدء فضيحة كل عام والتحكيم الفاجر وذبح الزمالك مع نهاية كل موسم لاضاعة البطولة منه.

منذ مباراة فضيحة الحنفي والأجواء مشحونة ومتوترة.. فالفارق نقطتان ولو فاز الأهلي علي الزمالك ولو 1/صفر فقط لقفز فوق القمة بفارق نقطة.. ولو جلس الأهلي علي القمة ما ينزلش من فوقها ولا بالطبل البلدي.

من هنا اتهم الزملكاوية ببدء تنفيذ المؤامرة والمخطط وإضاعة الدوري. وهذا ما جعل مباراة الناديين معاً في غاية الحساسية والاثارة والخوف والتوتر وانفلات الأعصاب.

قبل المباراة جاءنا الخبر الحزين وهي أنها بدون جمهور وإذا كان الأمر كذلك فلماذا: تقام المباراة في برج العرب بين الإسكندرية ومرسي مطروح. ولماذا لا تقام في استاد القاهرة.

السماء عبرت عن استيائها بهذه الخطوة فهطلت الأمطار والسيول وأغرقت الملعب وحولته إلي ملعب جرن في الأرياف.. الطين يغطي النجيل.. والأرضية غير مستوية والتزحلق علي كل لون.. وخوف ورعب اللاعبين من الزحلقة والإصابة واضاعة الفرص وكانت النتيجة أداء سيئاً للغاية من الجانبين والاسوأ من الجميع الحكم الروماني وهو مثل العيال فرحان بالكارت الأصفر.. لم يكن عادلاً في قرارته أرعب اللاعبين وأدخلهم في رعب وتوتر فأضاعوا الفرص السهلة وقدموا عرضاً ضعيفاً هزيلاً.. متواضعاً.. مباراة بين روض الفرج الثانوية ومدرسة التوفيقية الخاصة ولم يظهر أي فريق بمستوي يؤهله ان يكون بطلاً للدوري ولم يظهر لاعب بمستواه.. حتي المدرب لاسارتي تخبط وأشرك صالح جمعة الغائب عن الملاعب من السنة اللي فاتت.. ولم يكن جروس أفضل منه.. فالكل في الهم سواء فخرجت الصورة مشوهة.

*نقلا عن الجمهورية المصرية