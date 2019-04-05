الاعتراف بالحق فضيلة.. وهو ما كان ينقصنا فى المجال الرياضي، بسبب التعصب الأعمي، لألوان بعينها، ولكن ما حدث فى الساعات الماضية يجعلنا نتأكد انه مازال هناك أمل فى الإصلاح، وعودة المنظومة الرياضية لسابق عهدها، بالانحياز للأخلاق والروح الرياضية التى غابت طويلا نتيجة سياسة الاستقطاب والصعود الى الهاوية. الآن يمكننا ان نقول أن الملاعب المصرية تذوقت أخيرا ثقافة الاعتذار، ولابد ان نتوقف بل نبنى على ما حدث، وكانت بارقة الأمل الأولى الاعتذار الذى قدمه المهندس احمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لجماهير الزمالك والأهلى على أرضية ملعب إستاد برج العرب فى أثناء مباراة الكلاسيكو الذى يحمل رقم 117، وأكد مجاهد فى حوار مع الإعلامى هانى حتحوت ان الاتحاد لم يختر الملعب ولكنه سوف يعتذر للجماهير على ما حدث. وعكر صفو القمة ، وبذلك يكون مجاهد قد اصاب لأن الاعتذار من شيم الكبار، أما الاعتذار الثانى الذى لا يقل أهمية فكان اعتذار «الموسيقار التونسى» فرجانى ساسى لاعب الزمالك للحارس محمد ابو جبل حارس سموحة، بعد الاحتكاك داخل شبكة ابوجبل بعد إحراز ساسى هدف الزمالك الوحيد من ركلة جزاء، وأثناء ذهابه للحصول على الكرة وهو ما رفضه ابو جبل حدث الاشتباك. اللاعب التونسى لم يكتف باعتذار الملعب، ولكن غرد على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تويتر باعتذار جديد وطلب من الجميع التماس العذر له وقبول اعتذاره. وكان الاعتذار الأخير من نصيب الكابتن حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندري، وكان فى اتجاه مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلي، عندما توجه لغرفة ملابس الاهلى عقب مباراة الفريقين التى انتهت بفوز الأهلى فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدفين دون رد، وكان الاعتذار بعد الاشتباك الذى حدث عقب نهاية المباراة بين خالد قمر ورمضان صبحي، وأكد طولان ان الاتحاد استضاف الاهلى ووجب على صاحب الأرض إكرام الضيف ومن ثم الاعتذار. المواقف الثلاثة أعادت الأمل من جديد من أجل عودة ثقافة الاعتذار التى غابت عن ملاعبنا لسبب أو لآخر.

*نقلا عن الأهرام المصرية