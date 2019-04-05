اللاعب والرعاية الرياضية

* الأحداث الرياضية سريعة ومتلاحقة عندنا في مصر. ربما لأن كأس الأمم الأفريقية هبطت علي مصر فجأة وهي البطولة الأكبر في التاريخ التي ستضم هذا العدد من المنتخبات الأفريقية. وربما لأن الثورة الإنشائية في الملاعب تسير بشكل منظم وسريع يبشر ببطولة قوية وملاعب مشرفة تنتظر جماهير عاشقة لكرة القدم.. حتي في الدوري المصري تحولت البطولة إلي صراع شرس بين كل الفرق المشاركة. فالقمة تتراقص ما بين الكبيرين الزمالك المتصدر من بداية الموسم.. والأهلي الذي يطارده بعد أن أقترب بشكل كبير وأصبح للنقطة ثمن غال.. حتي باقي الفرق البعيدة عن الصدارة تعيش علي نار بسبب تقارب فارق النقاط بين الجميع.. فإذا فاز الفريق مباراتين متتاليتين قد يقفز ستة مراكز دفعة واحدة.. من هنا تأتي صعوبة الدوري في المباريات القادمة ولم يتحدد حتي الآن من الهابط بسبب تقارب المستويات!!

* لكن ما شدني بالفعل للمتابعة ما يبذله الوزير الرياضي حتي النخاع الدكتور أشرف صبحي. بعد توقيعه لبروتوكول التعاون مع شركة رياضية من أحد البنوك لرعاية عشرة لاعبين أولمبيين سيمثلون مصر في أولمبياد طوكيو.. كم كنا ننادي من زمن طويل بضرورة دخول القطاع العام والخاص في الرياضة كرعاة للأبطال خاصة في الألعاب الفردية علي اعتبار أن اللاعب في لعبة فردية مثل المصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو وغيرها يستطيع أن يحقق ميدالية بمفرده وبما يوازي فريقاً جماعياً كاملاً يضم عشرين لاعباً.. من هنا تكون التكلفة المالية للاعب الواحد في لعبة فردية أجدي من الفريق الجماعي خاصة إذا كان اللاعب بطلاً وإمكاناته وبطولاته السابقة تؤهله للميدالية الأولمبية.

وهذا ما فعله الدكتور أشرف صبحي الذي يتعامل من خلال دراساته وعلمه الأكاديمي وارتباطه بالحياة العملية في الوسط الرياضي من قبل.. من هنا تولدت لديه الأفكار لدعم الأبطال وكأنه يحتضنهم لرفع علم مصر في طوكيو.. والمجموعة المختارة منتقاة بناء علي ما سبق تحقيقه من نتائج مستوياتهم المالية ومراحلهم السنية المناسبة للاستمرار حتي دورة طوكيو.. أتوقع أن يحقق أبطالنا بعد تلك الرعاية انجازات جديدة.. وليت شركات وهيئات ورجال أعمال مصر يعرفون قيمة رعاية بطل يلعب باسم مصر.. لأنه ليس أقل من الجندي الذي يدافع عن تراب مصر ويدفع حياته ثمناً لهذا الحب!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية