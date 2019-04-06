الأهلي سوبر.. والزمالك سوبر السوبر

كانت مباراة ممتعة.. مثيرة تليق باسم الكأس التي تقام عليها كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الزمالك والأهلي والتي أقيمت باستاد الحسن الثاني بمدينة وجده علي الحدود الجزائرية.

احتفظ الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للعام الثاني علي التوالي بعد أن هزم منافسه الأهلي 38/35 في أحلي وأجمل مباراة شهدتها إفريقيا منذ سنوات حيث كان الأهلي "السوبر" متقدماً من البداية 8/3 ثم تعادل الزمالك 23/23 وتقدم الأهلي 27/26 وباقي 19 ثانية.. نعم 19 ثانية فقط لاغير واستطاع اللاعب الأسطورة أحمد الأحمر بمهارة فائقة أن يسجل هدف التعادل 27/27 بعد أن نجح حارس الزمالك العملاق فلفل "ياشين كرة اليد" استطاع أن ينقذ هدفاً محققاً من انفراد مهاجم الأهلي الروسي الخطير الكسندر بديميكوف.

لعب الفريقان وقتاً اضافياً علي شوطين وتألق من الزمالك فلفل وأحمد الأحمر والتونسي أسامة بوغاغي وزميله التونسي اسكندر إضافة إلي يحيي الدرع ومصطفي صادق وهشام نصر ومحمد علي ومصطفي السيد وهتلر وتألق من الأهلي الكسندر ديميكوف وحماطه ومحمود فايز وإسلام حسن وأحمد خيري وأكرم يسري ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصري.

كان التقدم في الشوطين الثالث والرابع للأهلي لكن رجال الزمالك أبدعوا بتشجيع الجمهور المغربي لينتهي الشوط الاضافي الرابع بالتعادل 31/31 ويلعب الفريقان شوطين اضافيين الخامس والسادس وهي أطول مباراة شهدتها قارة إفريقيا منذ سنوات وسارت سجالاً حتي انفرد الزمالك بتسجيل ثلاثية متتالية لتنتهي المباراة بفوزه 38/35 ويتوج بطلاً لكأس السوبر للعام الثاني علي التوالي ويشارك في كأس أندية العالم بالسعودية أغسطس القادم ويلعب مع الكبار.

يشرف علي فريق الزمالك من مجلس الإدارة هاني زاده والجهاز برئاسة حسام غريب وباسم وحمادة الروبي وحسن يسري والإداري المخضرم حمادة عبدالباري النشيط.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية