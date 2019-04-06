الدورى يشتعل!

مازال حلم الفوز بمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم يراود الزمالك والأهلى وبيراميدز خاصة، أن هناك 10 جولات متبقية فى المسابقة المحلية نظرا لفارق النقاط القليل بينهما حيث مازال الأبيض يتصدر القمة بفارق نقطتين عن الأحمر و6 نقاط عن الوافد الجديد بالدورى حيث ستحسم اللقاءات المقبلة هوية البطل خاصة، أن المباريات ستكون أشبه بلقاءات الكئوس فأى نقطة يفتقدها الفريق سوف تؤثر عليه بشكل سلبى فى سبيل المحافظة على لقب الدورى الذى اشتعل بشكل كبير هذا الموسم عن المواسم الماضية بفضل تألق فرق المقدمة، وسعيها حول إحراز درع الدوري.

كما أن المربع الذهبى مازال يراود فرق المصرى البورسعيدي، ومصر المقاصة والمقاولون العرب والإسماعيلى لضمان الوجود مع الاربعة الكبار خاصة، أن فارق النقاط بينهما قليل للغاية حيث رصيد المصرى البورسعيدى 42 نقطة بفارق نقطتين عن الفريق الفيومي، وست نقاط عن ذئاب الجبل، وسبع نقاط عن الدراويش حيث تمثل المباريات المقبلة أهمية خاصة للفرق الأربعة التى تصارع من أجل المشاركة فى بطولة كأس الاتحاد الافريقى الكونفيدرالية الموسم المقبل.

كما أن هناك فرقا ضمنت البقاء فى المنطقة الدافئة، وهى فرق الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى والجيش، ودجلة والجونة حيث فارق النقاط بينها نقطتين، ونقطة واحدة فقط، ولهذا فأن اللقاءات المقبلة لهما أيضا بمثابة مباريات للكئوس من أجل البقاء فى المنطقة الدافئة بترتيب الدوري، وهذا يتطلب من تلك الفرق اللعب بثقة زائدة من أجل إكمال المسيرة.

حتى إن هبوط الفرق لن يتحدد إلا فى الجولات الأخيرة أيضا فى ظل الصراع الدائر بين فرق الحدود وإنبى والداخلية وبتروجت وسموحة، والنجوم فالفارق بينها مابين نقطة و4 نقاط و 6 فجميع تلك الفرق مازالت أمامها فرصة للبقاء فى الدوري الممتاز، وهو ما جعل رئيس نادى سموحة المهندس فرج عامر يرفض رحيل المدير الفنى حسام حسن لتدريب منتخب السنغال ولكن المؤشرات تؤكد رحيله.



*نقلاً عن الأهرام المصرية