سألني القراء: هل من سلطة الحكم أن يعاقب أحداً غير اللاعبين؟ وكان ردي أن الحكم له مطلق الحرية والعقاب لكل من في الملعب.. حتي في المدرجات ونشرت إحدي القصص المشهورة القديمة وكان الحكم محمد أبوالعز من الإسكندرية.

وأضيف أن سلطة الحكم تصل إلي حجرات الملابس!! أو أي مكان في الملعب كله.. بل إلي أكثر من هذا.. وإليكم هذه القصة الإنجليزية المشهورة جداً حيث تم تأليف كتب عنها.

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أيضا نهائي كأس انجلترا.. عادة ملك انجلترا أنه هو الذي يسلم الكأس لكابتن الفريق الفائز.. في مباراة ما فاز فريق عن طريق الخطأ.. الكرة كانت في طريقها لخارج الملعب بجوار قائم المرمي.. المهاجم فرد ساقه الطويلة والتقط الكرة بحذائه مثل الضظوي ووضع الكرة في المرمي وصفر الحكم معلناً هدف الفوز.. حامل الراية لم يقل رأيه في الهدف وهل الكرة تعدت خط المرمي أم لا.. ولكن الأمور كانت واضحة أمام المتفرجين لأن المهاجم أخرج ساقه كاملاً بعد خط الملعب وهذا دليل أن الكرة تخطت الخط بكل دورانها وحسمت ذلك الصورة.

في ملعب ويمبلي قبل أن يعرف العالم حكاية التليفزيون هناك آلات صور 16 ملي في كل أركان الملعب ووسطه أيضا.. الصورة السينمائية أوضحت أن الكرة بعدت عن خط الملعب بكذا سنتيمتر.. رغم أن المدرجات الوسطي أيضا شهدت نفس المنظر علي الهواء.

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انتهت المباراة بفوز النادي بالهدف "الخطأ" الذي خطفه متوسط هجومه.. خلال تسليم ملك انجلترا الميدليات للحكام واللاعبين.. قال الملك للحكم:

لقد ظلمت نادي كذا.. الكرة كانت أوت.

قال الحكم قولته المشهورة جداً منذ سنوات طويلة..:

مولاي جلالتك امبراطور بريطانيا من كندا إلي استراليا لك المىلك والحكم طول عمرك المديد.. وأنا لي المُلك والحكم تسعين دقيقة في هذا المستطيل الأخضر ولا أحد سواي.

ثم ترك الحكم الميدالية علي منضدة الملك.. قصة مشهورة جداً.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية