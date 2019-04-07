إشكالية الاحتراف

في زمن الهواية، كان اللاعب المحلي يشعر بالحرج عندما يترك مسقط رأس موهبته، أي النادي الذي ترعرع فيه واكتسب شهرته وجماهيريته منه وصقل مهاراته في مدارسه، على الرغم من هذه الحقيقة، إلا أن عدداً من اللاعبين تركوا أنديتهم الأصلية ولعبوا لأخرى منافسة.

في زمن الاحتراف، تتغير الأمور والعادات الكروية وتقاليدها، ويتغير الولاء حسب طبيعة العقد وحسب نشاط وكيل اللاعب المعتمد وقدرته على إيجاد وضع أفضل لموكله، هناك لاعبون ليست لديهم فرصة اللعب في أنديتهم الأصلية وينحصر عملهم بالتدريبات فقط، لذا تسعى بعض الأندية إلى إعارة هؤلاء اللاعبين لغرض المشاركة الفعلية أو بيع بطاقاتهم لأندية أخرى، فيتحولون إلى لاعبين منافسين للفرق التي ترعرعوا فيها.

البعض يريد من اللاعب المنتقل إلى ناد آخر ألا يخوض المباريات ضد فريقه الأصلي، أو أن يلعب بدون روح، وهذا أمر غير مقبول في زمن الاحتراف، على اللاعب أن يدافع عن شعاره الجديد بكل قوة وعلى الجمهور أن يقبل هذا الأمر، لأن اللاعب الذي يغش في الأداء من أجل فريقه القديم يلطخ سمعته المهنية وربما يفقد فرصة اللعب في جميع الأندية.

هذه الحالة ليست متعلقة بمسابقات الإمارات فحسب، فبصماتها موجودة في دوريات عالمية عريقة مثل الدوري الإسباني، فعندما انتقل اللاعب البرتغالي لويس فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد أطلق عليه البرشلونيون لقب «خائن».

ليس منطقياً في زمن الاحتراف تجميع اللاعبين في فريق ما وحرمانهم من اللعب، لأن هذا الحرمان يفقدهم ثقتهم بأنفسهم ويفقد الكرة الإماراتية عناصر يمكن أن تساعد في ردم الفجوات بين الأجيال.

الاحتراف له معايير وعلى من يؤمن بمعاييره أن يقبل تنقلات اللاعبين وألا يعاتبهم على بروز مواهبهم بشكل واضح في الأندية الجديدة، لأنهم أصلاً لم يحصلوا على فرصة في أنديتهم الأصلية ليكشفوا عن مهاراتهم وروحهم القتالية.

اللاعب الذي يقدم فنوناً إبداعية ضد فريقه السابق ليس «خائناً»، بل هو مخلص لمبادئ كرة القدم وأخلاقياتها.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية